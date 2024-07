Jouer l'une contre l'autre les monnaies des deux pays les plus peuplés du monde a été un choix populaire pour les "carry traders" et conservera son attrait au moins jusqu'aux résultats des élections américaines plus tard dans l'année, selon les traders et les analystes de devises.

Le différentiel de rendement de la roupie indienne par rapport au yuan chinois - de 5,5 points de pourcentage sur les taux à un an -, les perspectives divergentes des monnaies et leur faible volatilité ont fait de l'utilisation du yuan pour financer des paris longs sur la roupie l'une des opérations de portage les plus attrayantes en Asie.

Bien qu'il n'existe aucune mesure ou donnée permettant d'évaluer la taille des positions sur le portage yuan-roupie, un banquier chevronné l'estime à près de 40 milliards de dollars en se basant sur les flux de ses clients.

La perspective d'un nouveau mandat présidentiel pour Donald Trump ne devrait que renforcer l'attrait de cette opération.

M. Trump a déclenché une guerre commerciale avec Pékin lors de son premier mandat et a indiqué qu'il continuerait à cibler le pays asiatique s'il remportait un autre mandat. Les chances que cela se produise ont augmenté après le récent débat entre M. Trump et le président Joe Biden.

Le yuan "devra faire face" à la probabilité d'une augmentation des tensions entre les États-Unis et la Chine et restera sous pression, a déclaré Lloyd Chan, analyste principal des devises à la MUFG Bank.

La banque centrale chinoise devrait permettre une faiblesse mesurée de la monnaie à l'approche des élections américaines, ce qui pourrait faire baisser le yuan offshore vers 7,35-7,40, a déclaré Brad Bechtel, responsable des changes chez Jefferies.

Le yuan était en dernier lieu à 7,3062 pour un dollar et la roupie à 83,52.

La roupie devrait toutefois être soutenue par des entrées de portefeuille et des perspectives économiques optimistes par rapport à la Chine, qui s'est essoufflée en raison de problèmes prolongés dans le secteur de l'immobilier.

Dans l'ensemble, la pression sur le yuan est plus forte que sur la roupie, a déclaré Société Générale dans une note.

Le facteur commun est que les deux monnaies ont une faible volatilité par rapport à leurs homologues asiatiques, en grande partie grâce à la gestion active des devises par les banques centrales respectives.

Ce facteur, combiné à l'écart important entre les taux d'intérêt, ajoute à l'attrait de l'opération, selon M. Bechtel.