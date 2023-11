Le fabricant chinois de puces Yangtze Memory Technologies Co (YMTC) a porté plainte contre son rival américain Micron Technology pour violation de huit de ses brevets.

Le 9 novembre, YMTC a déposé plainte contre Micron et son unité Micron Consumer Products Group auprès du tribunal de première instance du district nord de la Californie (U.S. District Court for the Northern District of California).

Selon l'action en justice, Micron s'est tourné vers la technologie brevetée de YMTC pour repousser la concurrence de YMTC et pour gagner et protéger des parts de marché. Elle affirme que Micron ne paie pas sa juste part pour l'utilisation des inventions brevetées.

YMTC n'a pas répondu à une demande de commentaire. Micron n'a pas répondu en dehors des heures normales d'ouverture des bureaux aux États-Unis.

Micron fabrique des puces DRAM et des puces de mémoire flash NAND et est en concurrence avec les sociétés sud-coréennes Samsung Electronics et SK Hynix, ainsi qu'avec la société japonaise Kioxia, une unité de Toshiba. YMTC est un concurrent beaucoup plus petit qui s'est vu interdire l'an dernier par les États-Unis d'acheter certains composants américains.

Ces dernières années, les États-Unis ont renforcé les restrictions à l'exportation de technologies de fabrication de puces vers la Chine pour des raisons de sécurité.

En mai, la Chine a déclaré que les produits Micron n'avaient pas satisfait à un examen de la sécurité des réseaux et a interdit leur achat par les opérateurs d'infrastructures clés.

En 2018, Micron a été impliqué dans un litige avec le fabricant de puces Fujian Jinhua, soutenu par l'État chinois, qui a été accusé - et qui a nié - de vol de secrets commerciaux. Plus tard dans l'année, ses principaux produits ont fait l'objet d'une interdiction de vente temporaire en Chine.

La Chine était autrefois le plus grand marché de Micron, générant la moitié de son chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars au cours de l'exercice 2017. Cette part est tombée à 16 % en 2022, année au cours de laquelle Micron a fermé ses activités DRAM à Shanghai.

Micron a déclaré qu'elle restait engagée en Chine. En juin, elle a déclaré qu'elle investirait 4,3 milliards de yuans (590 millions de dollars) dans les années à venir dans son usine d'emballage de puces dans la ville de Xian, et elle a participé pour la première fois à une exposition commerciale à Shanghai ce mois-ci. (1 $ = 7,2934 yuans chinois renminbi) (Reportage de Anirudh Saligrama et Brenda Goh ; Rédaction de Christopher Cushing)