Le géant chinois des véhicules électriques BYD lance une nouvelle berline hybride rechargeable dont le prix de départ est plus bas

Le 19 février 2024 à 03:29 Partager

Le géant chinois des véhicules électriques BYD a lancé lundi une nouvelle version de sa berline hybride rechargeable Qin Plus DM-i avec un prix de départ plus bas, doublant ainsi les réductions de prix pour rester compétitif sur le plus grand marché automobile du monde.

Le nouveau modèle est proposé à un prix de départ de 79 800 yuans (11 090 dollars), soit une baisse de 20 % par rapport à la version précédente. L'hybride Qin Plus est en concurrence avec les berlines à essence les plus vendues, telles que la Sylphy de Nissan et la Lavida de VW. (1 $ = 7,1953 yuans)