Les conditions de trésorerie sur le marché monétaire chinois ont montré des signes de resserrement lundi, alors que les participants au marché sont devenus prudents quant à la demande de fin de mois et qu'un récent resserrement de la liquidité est resté dans les mémoires.

Malgré de nouvelles injections de liquidités par la banque centrale pour calmer le marché, les traders et les analystes ont déclaré que les coûts d'emprunt pour les fonds qui pourraient aider les institutions financières, en particulier les non-banques, à surmonter la période critique de la fin du mois restaient élevés.

Le prix de la pension de référence à sept jours négociée sur le marché interbancaire a atteint 2,8 % lundi, soit le niveau le plus élevé depuis le 31 octobre. Parallèlement, le coût d'emprunt de ces prises en pension pour les institutions financières non bancaires était d'environ 3,5 %, selon les traders.

"L'argent qui peut aider à couvrir la fin du mois a un biais de resserrement, et il est cher pour les non-banques", a déclaré un trader d'une banque chinoise.

Certains traders ont également déclaré que le sentiment général était prudent, principalement en raison des craintes d'une nouvelle pénurie de liquidités.

La demande habituelle de liquidités en fin de mois dans le système bancaire chinois s'est transformée en une ruée le 31 octobre qui a fait grimper les taux de financement à court terme jusqu'à 50 % dans certains cas, un incident qui a incité les autorités à enquêter.

"Le marché monétaire interbancaire s'appuie désormais fortement sur les prises en pension, et la volonté des banques de prêter à leurs pairs est faible, ce qui pourrait être l'un des facteurs déclenchant les fluctuations des coûts de financement vers la fin du mois", Liu Yu, analyste chez GF Securities.

La Banque populaire de Chine (PBOC) a injecté 296 milliards de yuans (41,05 milliards de dollars) par le biais de prises en pension dans le cadre d'opérations d'open market lundi, la troisième session consécutive d'offres nettes de liquidités dans le système financier.

Le taux d'intérêt sur les certificats de dépôt négociables à un an notés AAA (NCD), qui mesure les coûts d'emprunt interbancaire à court terme, a été constamment en hausse pour atteindre un plus haut de plus de sept mois de 2,6279%.

Les NCD sont un instrument de dette à court terme populaire utilisé par les institutions financières sur le marché interbancaire pour le financement.

Des sources ont déclaré à Reuters au début du mois que la banque centrale chinoise avait demandé à certains prêteurs de plafonner les taux d'intérêt sur un instrument de dette interbancaire, en référence à la hausse des rendements à court terme de la dette bancaire et aux tensions sur les marchés de financement. (1 $ = 7,2111 yuans chinois)