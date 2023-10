Les contrats à terme sur le minerai de fer ont atteint leur plus bas niveau en six semaines mardi, entraînés par les inquiétudes concernant les réductions imminentes de la production d'acier en Chine et l'incertitude concernant le secteur immobilier en difficulté dans le pays.

D'autres ingrédients utilisés dans la fabrication de l'acier ont également subi une forte pression en raison des inquiétudes concernant la demande chinoise, le charbon à coke et le coke ayant chuté de plus de 6 %.

Le minerai de fer de janvier le plus négocié sur le Dalian Commodity Exchange a terminé la journée en baisse de 1,7 % à 819 yuans (112,40 $) la tonne métrique, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le 30 août plus tôt dans la session à 812,50 yuans.

Le contrat de référence de l'ingrédient de fabrication de l'acier pour le mois de novembre à la Bourse de Singapour a chuté de 2,7 % à 109,25 $ la tonne. Il a chuté d'environ 9 % par rapport au sommet de 121,10 $ atteint au cours du trimestre précédent.

"Le climat est resté morose dans un contexte de faiblesse généralisée de l'activité de construction en Chine, a déclaré ANZ dans une note.

"Les marges défavorables ont également soulevé la perspective de réductions de la production d'acier pendant l'hiver.

Les nouvelles soulignant l'aggravation de la crise du secteur immobilier en Chine, principal producteur d'acier, ont également incité les négociants à la prudence. Le plus grand promoteur immobilier privé de Chine, Country Garden Holdings, a déclaré qu'il pourrait ne pas être en mesure d'honorer toutes ses obligations de paiement à l'étranger à l'échéance ou dans les délais de grâce correspondants.

Le charbon à coke et le coke sur la bourse de Dalian ont chuté de 6,5 % et 6,1 %, respectivement.

"Nous nous attendons à ce que la situation de l'offre s'améliore et à ce que la demande diminue avec la modération de la production d'acier en Chine", a déclaré Westpac dans ses perspectives mensuelles pour le charbon métallurgique.

Alors que la demande d'acier reste terne et que les pertes des aciéries se creusent, la production quotidienne moyenne de métal chaud dans 247 aciéries chinoises contrôlées par la société de conseil Mysteel a diminué de 19 800 tonnes sur la semaine du 8 octobre, entraînant une baisse attendue de la demande de coke.

Les indices de référence de l'acier à Shanghai étaient principalement en baisse, les barres d'armature et les bobines laminées à chaud perdant toutes deux 0,9 %, et l'acier inoxydable perdant 0,7 %, tandis que le fil machine était pratiquement stable (rapport d'Enrico Dela Cruz à Manille ; rédaction de Subhranshu Sahu).