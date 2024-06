Le yuan chinois est tombé à son plus bas niveau depuis sept mois face au dollar jeudi, alors que la baisse des prévisions de la banque centrale pour la monnaie a stimulé la spéculation du marché sur le fait que les autorités pourraient être prêtes à le voir s'affaiblir.

A 1229 GMT, le yuan était en baisse de 0,05% à 7,2605 pour un dollar, son niveau le plus faible depuis novembre et à seulement 11 pips du haut de la bande étroite de 2% des échanges quotidiens, dont le point médian est fixé par la Banque populaire de Chine (PBOC).

Les analystes ont souligné que les fixations quotidiennes plus faibles du point médian de la PBOC étaient un signe que la banque centrale permettait à la monnaie de baisser, alors que le dollar montre des signes de plafonnement général et que la Chine se prépare à assouplir davantage les paramètres monétaires.

"Cela pourrait indiquer que la Banque populaire de Chine est prête à laisser le yuan s'affaiblir davantage pour gérer la pression à la dépréciation", a écrit Charu Chanana, responsable de la stratégie de change chez Saxo.

Selon M. Chanana, ces mouvements montrent que les acteurs du marché semblent prêts à vendre le yuan au moindre signe d'élargissement des mesures d'assouplissement de la Chine ou de relâchement de sa mainmise sur les fixations.

"La direction du yuan reste claire, bien que le rythme de la dépréciation soit susceptible d'être mesuré", a-t-elle déclaré dans la note.

Le yuan est sous pression depuis le début de l'année 2023, car les inquiétudes concernant l'anémie du secteur immobilier chinois, la faiblesse de la consommation et la chute des rendements font sortir les flux de capitaux du yuan, et les investisseurs étrangers se tiennent à l'écart de son marché boursier malade.

Cependant, en raison de la manière dont la PBOC gère le yuan à l'intérieur d'une fourchette, la baisse de 2,2 % du yuan par rapport au dollar cette année n'est pas très importante par rapport à d'autres devises comme le yen japonais, qui a baissé de 11 %.

L'indice officiel CFETS, pondéré en fonction des échanges, a été publié pour la dernière fois le 14 juin et se situait à 99,89, en hausse de 2,5 points depuis le début de l'année.

Signe d'une pression refoulée, le yuan a atteint le bas de la fourchette dans certaines transactions de règlement en espèces jeudi, selon les traders.

Xing Zhaopeng, stratège principal pour la Chine chez ANZ, a déclaré que la PBOC devait fixer des points médians plus faibles pour empêcher la devise d'atteindre les limites de la bande dans les transactions au comptant, car un manque de liquidité affecterait le sentiment. La banque centrale continuera à permettre au yuan de dériver vers le bas de manière ordonnée, a déclaré M. Xing.

Becky Liu, responsable de la stratégie macroéconomique en Chine chez Standard Chartered, a déclaré que le fixing de jeudi ne permettait pas de conclure à un changement immédiat de l'orientation de la politique de change de la PBOC, mais qu'il y avait des signes d'un léger assouplissement de la limite inférieure de la bande de fluctuation quotidienne du yuan par rapport au dollar.

Plus tôt dans la journée de jeudi, la Chine a laissé inchangés les taux de prêt de référence lors d'une fixation mensuelle, correspondant aux attentes du marché et soulignant que les efforts d'assouplissement monétaire de Pékin continuent d'être limités par la faiblesse du yuan.

Le yuan offshore s'échangeait 231 pips plus bas que le spot onshore à 7,2833 pour un dollar. Niveaux clés onshore vs offshore : * Swap dollar/yuan au jour le jour onshore -7,50 pips vs. offshore -7,50 * SHIBOR 3 mois 1,9 % vs. CNH HIBOR 3 mois 3 %