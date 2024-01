Le volume des transactions en yuan chinois à la Bourse de Moscou dépassera celui du dollar américain en 2023, a rapporté mardi le quotidien Kommersant, alors que Moscou poursuit une stratégie de dédollarisation face aux sanctions occidentales qui pèsent sur son système financier.

Moscou est de plus en plus dépendante de Pékin et du partenariat "sans limites" entre les deux pays. Elle a augmenté ses livraisons d'énergie à la Chine et ses achats de produits chinois, des voitures aux smartphones, alors que les marques européennes et américaines ont quitté le marché russe en raison des actions de la Russie en Ukraine.

Les échanges de yuans représentent près de 42 % de toutes les devises étrangères échangées à la Bourse de Moscou, le volume en 2023 ayant plus que triplé par rapport à l'année précédente pour atteindre 34,15 trillions de roubles (391,5 milliards de dollars), a rapporté Kommersant, citant les données de la Bourse de Moscou.

La part du dollar s'élevait à 39,5 %, avec un volume de 32,49 trillions de roubles, en baisse par rapport aux 49,90 trillions de roubles en 2022 et à une part de plus de 63 %. Les transactions en yuans représentaient une part de 13 % en 2022.

La bourse a refusé de fournir les données à Reuters.

Incapable d'effectuer des transactions dans ce que Moscou considère désormais comme des monnaies "inamicales", telles que le dollar et l'euro, la Russie s'efforce de favoriser le commerce ailleurs.

L'utilisation du yuan par la Chine pour acheter des produits de base russes a fortement augmenté. En 2023, les échanges bilatéraux entre la Chine et la Russie ont atteint le chiffre record de 240 milliards de dollars, selon les données des douanes chinoises de la semaine dernière, soit une hausse de 26,3 % par rapport à l'année précédente.

La Russie a augmenté ses importations facturées en yuans. Le commerce de gré à gré du dirham émirati et de la roupie indienne s'est également développé de manière significative, bien que les opérations de change dans ces monnaies n'aient pas encore été lancées. (1 $ = 87,2290 roubles) (Reportage d'Elena Fabrichnaya ; Rédaction d'Alexander Marrow ; Édition d'Alexandra Hudson)