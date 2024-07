Le yuan chinois a chuté à un nouveau plus bas de sept mois face au dollar mardi, alors que le billet vert s'est renforcé à la suite d'une hausse des rendements américains, les investisseurs envisageant désormais la perspective d'une seconde présidence de Donald Trump.

La monnaie a également été affaiblie par un changement important dans les orientations quotidiennes de la banque centrale qui, selon les analystes, indique que les autorités sont prêtes à permettre au yuan de s'assouplir davantage.

A 0323 GMT, le yuan était en baisse de 0,04% à 7,2712 pour un dollar après s'être échangé dans une fourchette de 7,2679 à 7,2714.

Avant l'ouverture du marché, la Banque populaire de Chine a fixé le taux médian, autour duquel le yuan est autorisé à s'échanger dans une bande de 2%, à 7,1291 pour un dollar, son taux le plus faible depuis le 21 novembre et 1 483 pips de plus que l'estimation de Reuters.

Le yuan au comptant a ouvert à 7,2679 pour un dollar et s'est négocié 28 pips plus bas que la clôture précédente en fin de séance et 1,99% plus bas que le point médian.

Maybank a déclaré qu'il y avait eu récemment un changement subtil dans les orientations de la banque centrale avec la moyenne quotidienne du fixing dollar-yuan augmentée de 5,1 pips et de 2,2 pips en avril et en mai, respectivement.

"Cela semble être passé à environ neuf pips/jour en juin, les moyennes mobiles sur sept jours augmentant à environ 10-17 pips au cours de la dernière semaine de juin", a déclaré Maybank dans une note.

"La PBOC a probablement reconnu que l'environnement plus élevé pour longtemps et l'écart de rendement pourraient rester défavorables au yuan pendant un certain temps encore et a donc accepté de permettre une plus grande faiblesse du yuan.

Le yuan s'est affaibli de 2,3 % cette année. Il est sous pression depuis le début de l'année 2023, car les problèmes intérieurs liés à un secteur immobilier moribond, à une consommation anémique et à des rendements en baisse entraînent des flux de capitaux et les investisseurs étrangers se tiennent à l'écart des actions en difficulté.

Selon les directives officielles de mardi, le yuan peut descendre jusqu'à 7,2717.

Le dollar s'est renforcé, frôlant son plus haut niveau depuis près de 38 ans par rapport au yen japonais, alors que le rendement de référence du Trésor à 10 ans a grimpé. Les analystes ont attribué ce mouvement aux attentes d'une victoire de Trump à la présidence, ce qui se traduirait par une augmentation des tarifs douaniers et des emprunts d'État.

Plus tard dans la journée, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, s'exprimera lors d'un événement organisé par la Banque centrale européenne.

Cela mettra en lumière la voie à suivre en matière de politique monétaire au cours d'une semaine qui verra plusieurs rapports sur l'emploi très surveillés, y compris les données sur les ouvertures d'emploi JOLTS de mardi, un favori de la Fed.

Le yuan offshore s'est échangé à 7,3049 yuans pour un dollar, en hausse d'environ 0,01 % dans les échanges asiatiques.

L'indice des six devises du dollar était en hausse de 0,057% à 105,9.