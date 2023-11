Le principal actionnaire de Vanke, le deuxième promoteur immobilier chinois en termes de valeur des ventes, China Metro, détenu par l'État, a déclaré lundi qu'il avait préparé des "outils de marché" d'une valeur de plus de 10 milliards de yuans (1,38 milliard de dollars) afin d'apporter de nouvelles liquidités au promoteur.

Cela pourrait inclure la reprise de certains projets de rénovation urbaine de Vanke et la capitalisation de ses développements, a déclaré Shenzhen Metro lors d'une réunion organisée par le promoteur avec des institutions financières pour discuter de ses derniers résultats financiers, selon des documents de presse fournis par Vanke.

Les obligations et les actions de Vanke ont subi de fortes baisses depuis la fin octobre en raison de la faible confiance des investisseurs et des inquiétudes concernant les liquidités après les défaillances d'une série de promoteurs, dont China Evergrande Group et Country Garden, à la suite de la chute du secteur dans une crise de la dette au milieu de l'année 2021.

Ses obligations en dollars de juin 2024 ont plongé jusqu'à 74,979 cents par dollar la semaine dernière, mais se sont redressées à 88,730 cents lundi à l'annonce de la réunion, selon les données de Duration Finance. Ses obligations 2029 ont été offertes à 47,678 cents lundi.

Shenzhen Metro, qui détient une participation de 27,2 % dans Vanke, a déclaré lors de la réunion qu'il achèterait également des obligations de Vanke sur le marché libre afin de renforcer la confiance des investisseurs.

Le régulateur des actifs de l'État de Shenzhen (SASAC), qui possède Shenzhen Metro, a également participé à la réunion et a déclaré qu'il coordonnerait d'autres entreprises d'État et institutions financières pour soutenir Vanke en cas de besoin.

Elle a toutefois précisé que Vanke ne présentait pas de risques financiers ou de gestion, contrairement à ce que laissaient entendre les "rumeurs du marché".

Le président de Vanke, Yu Liang, a déclaré lors de la même réunion qu'il pensait que le groupe pouvait surmonter les difficultés du marché avec le soutien de Shenzhen SASAC et de Shenzhen Metro, ajoutant qu'il faudrait du temps pour rétablir la confiance des consommateurs.

Il a ajouté qu'il s'attendait à ce que la pression du marché diminue dans la seconde moitié de 2024 en raison du ralentissement de la construction par les développeurs.

Le mois dernier, le promoteur a déclaré que son bénéfice net au troisième trimestre avait chuté de 22,5 % par rapport à l'année précédente, tandis que les revenus ont plongé de 31,6 %, pénalisés par la chute du marché de l'immobilier. Au cours des trois premiers trimestres, le bénéfice net a diminué de 20,3 % au total.

S&P Global Ratings a déclaré la semaine dernière que la reprise des ventes et des acquisitions de terrains de Vanke devrait soutenir son effet de levier et ses liquidités, et qu'elle s'attendait à ce que Vanke dispose de suffisamment de liquidités pour faire face aux échéances de sa dette pour le reste de l'année 2023 et 2024.

Vanke n'a pas d'obligations onshore ou offshore arrivant à échéance cette année, mais des obligations en dollars d'une valeur de 1,2 milliard de dollars, des obligations onshore d'une valeur de 4 milliards de yuans et une obligation dim sum d'une valeur de 1,4 milliard de yuans arrivent à échéance au cours du premier semestre de 2024.

Une autre agence de notation, Fitch, a rétrogradé le promoteur à la mi-octobre de "BBB" à "BBB+" après avoir revu à la baisse ses prévisions concernant les ventes de logements neufs en Chine en 2023. Elle a déclaré que les récentes ventes plus faibles que prévu de Vanke pourraient freiner sa génération de liquidités et ses efforts de désendettement.

Les actions de Vanke cotées à Hong Kong et à Shenzhen ont clôturé en hausse de plus de 7 % et 6 % respectivement lundi, tandis que son unité de gestion immobilière Onewo Inc a bondi de 11,6 %. (1 $ = 7,2676 yuans chinois renminbi) (Reportage de Clare Jim ; Rédaction de Christian Schmollinger et Jan Harvey)