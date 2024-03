Les actions chinoises ont légèrement baissé mardi, la faiblesse récente du yuan affectant le sentiment des investisseurs, tandis que l'attention se portait également sur le soutien politique au secteur immobilier en difficulté du pays.

Le yuan s'est affaibli par rapport au dollar, après un rebond important la veille, sous la pression des attentes sous-jacentes que la politique monétaire plus souple à l'intérieur du pays et la force du billet vert conduiront à une plus grande faiblesse de la monnaie locale.

Les régulateurs chinois poussent les banques à accélérer l'approbation de nouveaux prêts aux promoteurs immobiliers privés en manque de liquidités, ont déclaré lundi des personnes ayant connaissance du dossier.

** A la mi-journée, l'indice Shanghai Composite était en baisse de 0,38% à 3 014,90 points. ** Le sous-indice du secteur financier a augmenté de 0,64%, le secteur de la consommation de base a augmenté de 0,82%, l'indice immobilier a diminué de 0,06% et le sous-indice des soins de santé a diminué de 0,78%. ** Les actions chinoises H-shares cotées à Hong Kong ont progressé de 0,17% à 5 764,42, tandis que l'indice Hang Seng a baissé de 0,08% à 16 461,11. ** L'indice de Shenzhen, plus petit, a baissé de 0,54%, l'indice ChiNext Composite est resté inchangé et l'indice STAR50 de Shanghai, axé sur la technologie, a baissé de 1,28%. ** Dans la région, l'indice MSCI des valeurs asiatiques hors Japon a progressé de 0,01%, tandis que l'indice japonais Nikkei a augmenté de 0,04%. ** Le yuan était coté à 7,2182 pour un dollar américain, soit 0,09% de moins que la clôture précédente de 7,212. ** Les plus grands gains en pourcentage de l'indice principal Shanghai Composite ont été Jiangsu Liance Electromechanical Technology , en hausse de 14,8%, suivi par Beijing Dalong Weiye Real Estate Development, en hausse de 10,18%, et QingHai HuaDing Industrial, en hausse de 10,08%. ** Les plus grands perdants de l'indice de Shanghai sont Shanghai New Power Automotive Technology, en baisse de 10,048%, suivi par AA Industrial Belting Shanghai, perdant 9,997%, et Dali Pharmaceutical, en baisse de 9,977%. (Rapporté par Shanghai Newsroom ; édité par Shounak Dasgupta)