Les actions chinoises ont fortement rebondi mardi, les blue chips étant en passe de réaliser leur plus forte hausse journalière depuis 2022 grâce au soutien des fonds publics, aux efforts visant à limiter les ventes à découvert et à une information selon laquelle le président Xi Jinping discutera du marché boursier avec les régulateurs financiers.

L'indice CSI 300 et l'indice composite de Shanghai ont tous deux bondi de plus de 3 % en fin d'échanges, prolongeant les gains antérieurs après que Bloomberg News a rapporté que les régulateurs, dirigés par le régulateur des valeurs mobilières, prévoyaient d'informer les hauts dirigeants des conditions du marché.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a également augmenté d'environ 4 %, les géants de la technologie ayant progressé de plus de 6,5 %.

Ce rebond intervient après que l'indice CSI 300 a atteint son plus bas niveau depuis cinq ans au cours des dernières semaines, et que les investisseurs soutenus par l'État, surnommés "l'équipe nationale", ont intensifié leurs achats de fonds indiciels de suivi des valeurs de premier ordre afin de soutenir le marché.

Dans un effort évident pour soutenir le marché, le fonds d'État chinois Central Huijin Investment a déclaré mardi qu'il avait élargi son champ d'investissement dans les fonds d'échange (ETF) et qu'il augmenterait encore ces investissements.

L'autorité chinoise de régulation des marchés financiers a également indiqué qu'elle suspendrait l'emprunt d'actions par les courtiers et qu'elle plafonnerait la taille des refinancements de titres, dans le cadre d'efforts supplémentaires visant à réduire les ventes à découvert.

Jusqu'à présent, les investisseurs étrangers ont acheté pour plus de 13,5 milliards de yuans (1,88 milliard de dollars) d'actions chinoises via le Stock Connect, ce qui représente le plus gros achat net quotidien de l'année. (1 $ = 7,1924 yuans chinois) (Reportage de Shanghai Newsroom ; Rédaction de Jamie Freed)