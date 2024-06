Les actions de la Chine continentale et de Hong Kong ont chuté vendredi, entraînées à la baisse par les actions des fabricants de boissons alcoolisées et d'autres actions liées à la consommation, alors que le sentiment a été affaibli par un yuan plus faible et par les craintes d'un renforcement des restrictions commerciales imposées par l'Occident aux entreprises chinoises.

Les participants au marché attendent avec impatience les données sur les prêts de crédit de mai, qui seront publiées plus tard au cours de la session, et le refinancement par la banque centrale des prêts à moyen terme arrivant à échéance, lundi prochain, afin d'obtenir davantage d'indices sur l'économie dans son ensemble. La Chine publiera également des données d'activité pour le mois de mai lundi.

Le yuan chinois a atteint son plus bas niveau depuis sept mois face à un dollar américain plus ferme vendredi, alors que le yen japonais a chuté après que la Banque du Japon (BOJ) a maintenu ses taux et a déclaré qu'elle réduirait ses achats d'obligations à l'avenir.

Par ailleurs, le sentiment a été affecté par le fait que les États-Unis envisagent de prendre des mesures supplémentaires contre les entreprises chinoises qui ont fourni le secteur industriel de la défense de la Russie, a déclaré le Département d'État jeudi.

** À la mi-journée, l'indice composite de Shanghai était en baisse de 0,37 % à 3 017,67 points.

** L'indice chinois CSI300 était en baisse de 0,4 %, le secteur des biens de consommation de base perdant 1,44 %.

** Les actions du secteur des boissons alcoolisées ont également pesé sur les marchés vendredi, avec un sous-indice qui suit l'industrie perdant 1,3 % dans les transactions du matin. L'indice devrait afficher une septième session consécutive de pertes pour atteindre son niveau le plus bas depuis novembre 2022.

** Les actions chinoises H-shares cotées à Hong Kong ont baissé de 0,52% à 6 388,47, tandis que l'indice Hang Seng était en baisse de 0,67% à 17 991,04.

** L'indice Shenzhen, plus petit, a baissé de 0,34%, l'indice ChiNext Composite des start-up a reculé de 0,74% et l'indice STAR50 de Shanghai, axé sur la technologie, a baissé de 1,04%.

** Dans la région, l'indice MSCI des actions asiatiques hors Japon a reculé de 0,20 %, tandis que l'indice japonais Nikkei a progressé de 0,44 %.