Les actions chinoises et hongkongaises ont augmenté lundi, le yuan ayant fortement rebondi face au dollar, soutenu par les ventes présumées de dollars par les banques d'État.

Le taux d'inflation de la Chine et le fardeau de la dette du gouvernement central sont relativement faibles, ce qui laisse une marge de manœuvre pour de nouvelles mesures de politique macroéconomique, a déclaré dimanche le premier ministre Li Qiang devant un parterre de PDG internationaux et de décideurs politiques chinois.

** À la mi-journée, lundi, l'indice composite de Shanghai était en hausse de 0,44 %, à 3 061,36 points.

** L'indice chinois CSI300 a progressé de 0,38%, le sous-indice du secteur financier gagnant 0,09%. Le secteur de la consommation de base a baissé de 0,6%, tandis que l'indice immobilier et le sous-indice des soins de santé ont augmenté de 3,04% et 0,67%, respectivement. ** Les actions chinoises H-shares cotées à Hong Kong ont augmenté de 0,71% à 5 798,65, tandis que l'indice Hang Seng a progressé de 0,48% à 16 578,99. ** L'indice Shenzhen, plus petit, est resté inchangé pour la journée. L'indice ChiNext Composite a baissé de 0,37% et l'indice STAR50 de Shanghai, axé sur la technologie, est resté inchangé. ** Dans la région, l'indice MSCI Asie hors Japon a progressé de 0,11 %, tandis que l'indice japonais Nikkei a baissé de 0,66 %. ** Le yuan était coté à 7,2029 pour un dollar américain, en hausse de 0,36% par rapport à la clôture précédente de 7,229.

** Les plus grands gains en pourcentage de l'indice principal Shanghai Composite ont été Kexing Biopharm, en hausse de 10,14%, suivi par Metro Land Corp, en hausse de 10,11%, et Shanghai Xinhua Media, en hausse de 10,09%. ** Les plus grands perdants de l'indice de Shanghai ont été Shanghai New Power Automotive Technology, en baisse de 10,08%, suivi de Shanghai New Power Automotive Technology, perdant 10,04%, et Dali Pharmaceutical, en baisse de 10,02%. (Rapporté par Shanghai Newsroom ; édité par Shounak Dasgupta)