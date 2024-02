Les actions chinoises ont progressé lundi, les investisseurs revenant de la semaine de congé du Nouvel An lunaire ayant acheté des actions dans les secteurs du tourisme et du divertissement, dans le sillage des dépenses importantes liées aux fêtes de fin d'année.

Les traders ont également été inspirés par les bonnes performances de la semaine dernière des actions de Hong Kong et des sociétés chinoises cotées aux États-Unis.

Certains parient sur le fait que le gouvernement prendra bientôt de nouvelles mesures pour soutenir l'économie chinoise en difficulté et le marché, bien que la banque centrale ait maintenu son taux directeur inchangé dimanche.

L'indice chinois CSI300 a augmenté de 0,5 % à la pause déjeuner, tandis que l'indice composite de Shanghai a grimpé de 0,9 %.

Cependant, l'indice Hang Seng de Hong Kong a reculé de 1 % après trois jours de hausse, le sous-indice technologique ayant chuté de 2,7 %.

Yang Delong, économiste en chef chez First Seafront Fund Management, a déclaré qu'il s'attendait à ce que le nouveau chef de l'organisme de surveillance des valeurs mobilières chinois - qui a été nommé quelques jours avant les vacances - apporte son soutien aux marchés de capitaux chinois en difficulté par le biais d'une série de réformes.

Les revenus du tourisme en Chine durant les vacances du Nouvel An lunaire (LNY) ont augmenté de 47,3 % par rapport à l'année précédente, selon des données officielles publiées dimanche. Dans le domaine du divertissement, les recettes du box-office chinois ont dépassé les 8 milliards de yuans (1,11 milliard de dollars) pendant les huit jours de vacances, ce qui constitue un record.

"Ce sont des chiffres solides, qui reflètent en partie la demande refoulée pour les réunions de famille pendant le premier LNY normal depuis Covid", a déclaré Hui Shan, économiste chez Goldman Sachs, dans une note.

"Les données touristiques robustes du LNY sont encourageantes pour nos prévisions de croissance de la consommation réelle des ménages de 6 % pour 2024."

Les actions liées au tourisme ont bondi. Les actions de Jinjiang Hotel ont bondi de 7,5 % pour atteindre leur plus haut niveau en trois semaines. L'action Changbai Mountain Tourism a gagné 6 %.

Les actions des fabricants de films, dont China Film Co Ltd , Bona Film Group et Beijing Enlight Media, ont également fait un bond.

Mais l'indice CSI500 des petites capitalisations a perdu 0,7 %, tandis que les actions immobilières ont chuté tant en Chine qu'à Hong Kong, reflétant la fragilité du marché alors que le secteur reste le fléau des difficultés économiques de la Chine. Goldman a déclaré que "le creux de la vague de l'immobilier en Chine n'est pas encore en vue".

Les investisseurs ont également recherché les actions des entreprises chinoises spécialisées dans l'intelligence artificielle (IA), l'enthousiasme étant alimenté par le nouveau logiciel d'OpenAI, appelé Sora, qui peut générer des vidéos d'une minute à partir d'un texte.

Les nouvelles récentes dans l'industrie de l'IA "soutiennent nos vues optimistes" sur la demande de puissance informatique, a déclaré Guosheng Securities dans un rapport, s'attendant à ce que l'IA reste un thème d'investissement brûlant cette année en Chine et dans le monde. (1 $ = 7,1936 yuans chinois renminbi) (Reportage de la salle de presse de Shanghai ; Rédaction de Kim Coghill et Shri Navaratnam)