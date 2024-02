Les actions chinoises ont fortement rebondi mardi après six séances de baisse, après que le fonds d'État du pays a intensifié ses efforts pour sauver le marché en chute libre et que l'autorité de régulation des marchés financiers a promis de sévir contre les ventes à découvert malveillantes.

L'indice chinois CSI 300 a bondi de 1,8 % et l'indice composite de Shanghai a grimpé de 0,8 % après six séances de baisse. Les deux indices étaient en passe de réaliser leur plus forte hausse quotidienne depuis le 25 janvier.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 2,5 %.

Ce rebond intervient après que les valeurs vedettes ont atteint leur plus bas niveau depuis cinq ans et que les investisseurs soutenus par l'État, surnommés "l'équipe nationale", ont intensifié leurs achats de fonds indiciels de suivi des valeurs vedettes afin de soutenir le marché au cours des dernières semaines.

Dans un effort évident pour soutenir le marché, le fonds d'État chinois Central Huijin Investment a déclaré mardi qu'il avait élargi son champ d'investissement dans les fonds d'échange (ETF) et qu'il augmenterait encore ces investissements.

"Grâce aux efforts accrus de l'équipe nationale, leur déclaration et leur action ont considérablement renforcé la confiance du marché", a déclaré Yang Delong, économiste en chef chez First Seafront Fund Management.

L'autorité chinoise de régulation des marchés financiers a également contribué à renforcer le sentiment, en annonçant qu'elle renforcerait la surveillance des financements sur marge, des ventes à découvert malveillantes et qu'elle s'efforcerait d'écarter les risques liés aux actions mises en gage.

Sur les marchés terrestres, la plupart des secteurs ont progressé, les actions des secteurs de la santé, de l'intelligence artificielle et des nouvelles énergies ayant augmenté respectivement de 4,8 %, 3,4 % et 2,9 %.

Les actions de la moyenne capitalisation CSI 500 et de la petite capitalisation CSI 1000 ont progressé de 3,1 % et 2,1 %, respectivement. Cependant, les actions de la microcapitalisation CSI 2000 ont chuté de 4 %.

Jusqu'à présent, les investisseurs étrangers ont acheté pour plus de quatre milliards de yuans (555,79 millions de dollars) d'actions chinoises via le Stock Connect, ce qui représente une sixième session consécutive d'achats nets.

À Hong Kong, les géants de la technologie ont bondi de 4,2 % pour mener les gains, avec des actions d'Alibaba et de Meituan en hausse de 6,8 % et de 4,9 %, respectivement.

L'ensemble des actions asiatiques a légèrement augmenté grâce à un rebond en Chine, bien que les investisseurs soient restés prudents après une baisse à Wall Street en raison de la diminution des attentes d'une réduction des taux de la Réserve fédérale à court terme, ce qui a à son tour soutenu le dollar. (1 $ = 7,1970 yuans chinois)