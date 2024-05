Les actions chinoises ont reculé mardi, tandis que le yuan s'est affaibli, en raison de l'annonce de nouveaux tarifs douaniers américains cette semaine et de la faiblesse des données sur la croissance du crédit en Chine pour le mois d'avril, qui ont entretenu la morosité.

Les échanges ont été modérés, les investisseurs attendant un rapport sur l'inflation aux États-Unis qui pourrait fournir plus d'indices sur la durée pendant laquelle la Réserve fédérale maintiendra les taux d'intérêt à un niveau élevé.

Les actions asiatiques ont oscillé autour de leurs plus hauts niveaux depuis 15 mois mardi et le dollar a été ferme avant les données sur l'inflation.

Le président américain Joe Biden devrait annoncer dès cette semaine de nouveaux droits de douane sur la Chine visant des secteurs stratégiques, y compris une augmentation importante des taxes sur les véhicules électriques (VE), selon des sources.

Par ailleurs, les nouveaux prêts bancaires en Chine ont chuté plus que prévu en avril par rapport au mois précédent, tandis que la croissance générale du crédit a atteint un niveau record, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'une action supplémentaire pour soutenir l'économie.

** À la mi-journée, l'indice Shanghai Composite était en baisse de 0,12 % à 3 144,15 points.

** Le sous-indice du secteur financier a baissé de 0,5 %, le secteur de la consommation de base a augmenté de 0,06 %, l'indice immobilier a augmenté de 0,95 % et le sous-indice des soins de santé a augmenté de 1,26 %.

** Les actions chinoises H-shares cotées à Hong Kong ont baissé de 0,06% à 6 757,82, tandis que l'indice Hang Seng était en baisse de 0,13% à 19 089,83.

** L'indice de Shenzhen, plus petit, était en hausse de 0,41%, l'indice ChiNext Composite des start-ups était plus faible de 0,18% et l'indice STAR50 de Shanghai, axé sur la technologie, était en baisse de 0,18%.

** Dans la région, l'indice MSCI des actions asiatiques hors Japon a reculé de 0,02 %, tandis que l'indice japonais Nikkei a progressé de 0,17 %.