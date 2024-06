Les actions de Hong Kong ont chuté à leur plus bas niveau depuis plus d'un mois mardi, le premier jour d'échanges après un long week-end de vacances. Elles ont été affaiblies par des données étonnamment robustes sur l'emploi aux États-Unis, qui ont entraîné une réduction spectaculaire des paris sur une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année.

Pendant ce temps, les actions de la Chine continentale ont été tirées vers le bas par des pertes dans le secteur de la consommation et l'industrie des métaux non ferreux.

Les investisseurs attendent maintenant avec impatience les données chinoises de mai sur les prêts pour évaluer la santé de l'économie dans son ensemble.

Un sondage Reuters a suggéré que les nouveaux prêts en yuans de la Chine ont probablement rebondi en mai par rapport à avril, la banque centrale ayant demandé aux prêteurs d'accélérer les prêts bancaires pour soutenir l'économie.

** A la mi-journée, l'indice Shanghai Composite était en baisse de 1,1% à 3 017,73 points.

** L'indice chinois CSI300 a baissé de 1,21%, le secteur de la consommation de base ayant perdu 2,33% et l'industrie des métaux non ferreux 3,34%.

** Les pertes dans les actions de l'industrie des métaux non ferreux sont survenues après que le prix du cuivre à Londres ait atteint son plus bas niveau en plus de cinq semaines lundi, en raison de la fermeté du dollar et des contraintes de la demande physique.

** Les actions chinoises H-shares cotées à Hong Kong ont chuté de 1,68% à 6 400,93 points. L'indice de référence Hang Seng a baissé de 1,67% à 18 059,96 points, son plus bas niveau intrajournalier depuis le 2 mai.

** L'indice de Shenzhen, plus petit, a baissé de 0,32 %, l'indice ChiNext Composite, qui concerne les start-up, a reculé de 0,39 % et l'indice STAR50 de Shanghai, axé sur la technologie, a progressé de 1,52 %.

** Dans la région, l'indice MSCI des actions asiatiques hors Japon a reculé de 0,62 %, tandis que l'indice japonais Nikkei a progressé de 0,25 %.

** Le yuan était coté à 7,253 pour un dollar américain, soit 0,07% de moins que la clôture précédente de 7,248. (Reportage de Shanghai Newsroom ; Rédaction de Sohini Goswami)