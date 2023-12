Les actions chinoises ont terminé en baisse mardi, entraînées par les actions du secteur des semi-conducteurs, tandis que les actions du secteur des jeux se sont stabilisées après qu'une série de sociétés ont annoncé des plans de rachat d'actions. Le marché de Hong Kong est fermé pour cause de vacances.

** L'indice CSI300 et l'indice composite de Shanghai ont tous deux clôturé en baisse de 0,7 %.

** Les actions des semi-conducteurs et des technologies de l'information ont été à l'origine de la baisse, respectivement de 2,4 % et de 2 %.

** Hangzhou Changchuan Techonology Co. et Sai Microelectronics Inc. ont perdu respectivement 4,1 % et 5 %.

** Au moins huit sociétés de jeux cotées en Chine, dont Perfect World Co, ont annoncé des plans de rachat d'actions d'une valeur totale de 780 millions de yuans (109,17 millions de dollars) afin de renforcer la confiance des investisseurs et de stabiliser les prix des actions dans un secteur ébranlé par de nouvelles mesures réglementaires.

** Les prix des actions de ces sociétés se sont pour la plupart stabilisés lundi après de fortes baisses, l'indice CSI Anime Comic Game ayant encore baissé de 1,1 %.

** Les actions chinoises onshore sont toujours à la recherche d'un plancher et pourraient franchir le point d'inflexion autour du Nouvel An lunaire, ont déclaré les analystes d'Orient Securities dans une note datée de mardi.

