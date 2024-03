Les actions asiatiques ont progressé mardi, mais n'ont pas pu dépasser les sommets atteints ce mois-ci, les messages contradictoires des responsables politiques de la Réserve fédérale américaine laissant planer des doutes sur le calendrier des réductions des taux d'intérêt.

Le risque d'une intervention du Japon pour empêcher une nouvelle chute du yen a exercé une légère pression sur le dollar, qui s'est toutefois apprécié par rapport au yuan en raison des spéculations selon lesquelles la Chine pourrait tolérer une monnaie plus faible.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,6 %, avec des gains pour les fabricants de puces sud-coréens SK Hynix et Samsung Electronics, menant le Kospi à une hausse de 1,2 %.

L'indice Nikkei, en pleine ascension au Japon, est resté stable, tout comme le yen à 151,31 pour un dollar.

Au cours de la nuit, Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré qu'il avait prévu trois réductions de taux cette année, tandis que Lisa Cook, gouverneur de la Fed, a appelé à la prudence et que Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta, a réitéré ses remarques de vendredi, réduisant ses attentes à une seule réduction.

La diversité des points de vue jette quelques incertitudes sur les perspectives politiques alors que les marchés attendent les prochains indicateurs de l'inflation américaine, qui seront publiés alors que de nombreux marchés seront fermés pour le Vendredi saint.

"Les commentaires des participants au FOMC nous suggèrent que quatre électeurs - Bostic, Bowman, Mester et Barkin - voient zéro, un ou deux abaissements cette année", a déclaré Steve Englander, stratège chez Standard Chartered.

"Nous pensons toujours que (le président Jerome) Powell a huit voix pour l'assouplissement, mais il ne veut probablement pas d'un vote à 8 contre 4 pour la première réduction du cycle. Il espère plutôt que de bons résultats en matière d'inflation lui permettront de faire basculer quelques voix dans le camp de l'assouplissement dans les mois à venir."

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt prévoient environ trois réductions des taux de la Fed cette année et environ trois chances sur quatre pour la première réduction en juin.

Les rendements américains à deux ans, qui reflètent les attentes en matière de taux d'intérêt à court terme, ont augmenté à New York au cours de la nuit, puis ont baissé de 4,5 points de base dans la matinée en Asie, pour atteindre 4,58 %.

Les contrats à terme du S&P 500 ont augmenté de 0,1 % et l'indice des liquidités a clôturé en baisse de 0,3 % au cours de la nuit.

Sur le marché des changes, la rhétorique de Masato Kanda, le principal diplomate japonais en matière de devises, a permis au yen de rester stable, les opérateurs évaluant le risque d'achats massifs de la part du Japon. Kanda a déclaré que la récente baisse du yen était "étrange" et "spéculative".

La Banque du Japon (BOJ) a relevé ses taux d'intérêt la semaine dernière, mais le yen s'est rapproché de ses plus bas niveaux depuis trois décennies par rapport au dollar.

"Un peu comme en 2016, lorsque la BOJ a réduit les taux à un niveau négatif et que le (dollar/yen) a baissé, la décision de la BOJ de ce mois-ci de sortir des taux négatifs n'est rien d'autre qu'un hareng rouge pour le (dollar/yen)", a déclaré le président de Spectra Markets, Brent Donnelly.

"La paire continue de suivre une combinaison des rendements américains et du Nikkei, les rendements étant le principal moteur.

Le yuan chinois s'est stabilisé après une fixation plus forte que prévu de sa marge de fluctuation, mais la pression de la vente l'a rapidement conduit vers le côté faible de sa moyenne mobile de 200 jours à 7,2165 pour un dollar.

Les marchés ont été déstabilisés par la chute brutale du yuan vendredi, après des mois d'échanges serrés, et certains spéculent que la Chine desserre son emprise sur la monnaie pour lui permettre de chuter.

"Il reste à voir si cela reflète un changement dans la politique de change, mais les conditions monétaires accommodantes sont nécessaires face aux vents contraires de la croissance", a déclaré Adarsh Sinha, stratège chez BofA Securities.

"Si la dépréciation (du yuan) se poursuit et coïncide avec un affaiblissement de l'impulsion du crédit, le marché des changes asiatique est vulnérable.

Plus tard dans la journée, l'économiste en chef de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande doit s'exprimer et les chiffres de l'industrie manufacturière, des services et de la confiance des consommateurs aux États-Unis sont attendus. Les données américaines sur l'indice des prix à la consommation (PCE) sont attendues vendredi.

Les prix de l'or et du pétrole sont restés globalement stables dans les échanges de matières premières, l'or au comptant s'établissant à 2 169 dollars l'once et les contrats à terme sur le pétrole brut Brent augmentant de 24 cents le baril pour atteindre 86,99 dollars.

Le bitcoin s'est maintenu juste au-dessus de 70 000 dollars après avoir connu une forte hausse lundi.