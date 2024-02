Les acheteurs visitant la province insulaire chinoise de Hainan ont dépensé un montant record de 2,49 milliards de yuans (346,2 millions de dollars) en produits détaxés pendant les huit jours de vacances du Nouvel An lunaire, selon les données des douanes de Haikou.

Cela représente une augmentation de 60 % en glissement annuel, le nombre d'acheteurs du 10 au 17 février atteignant plus de 297 000, chacun dépensant en moyenne 8 358 yuans en produits détaxés.

Depuis 2020, lorsque la Chine a triplé les limites d'achat hors taxes dans les 12 centres commerciaux hors taxes de Hainan à 100 000 yuans, les dépenses hors taxes globales ont également triplé, passant d'environ 2 milliards de dollars en 2019 à plus de 6,1 milliards de dollars en 2023. Cette croissance devrait se poursuivre puisque l'ensemble de l'île devrait être exemptée de droits de douane en 2025.

Même un an après la réouverture des frontières chinoises, l'attrait des achats hors taxes à Hainan, une île de la taille de la Belgique, reste fort, car les restrictions de vol, les retards de visa et le coût élevé des voyages vers des destinations internationales lointaines ont retenu de nombreux voyageurs chinois.

Les dépenses à Hainan ont été un point positif notable pour les dépenses touristiques pendant les vacances du Nouvel An lunaire en Chine, les touristes chinois intérieurs dépensant globalement moins par voyage qu'en 2019, malgré un boom des voyages cette année après qu'une énorme vague d'infections COVID ait entravé la période des vacances de l'année dernière.

Les dépenses globales du tourisme intérieur ont bondi de 47,3% pour atteindre 632,7 milliards de yuans (87,96 milliards de dollars) par rapport à la même période de vacances en 2023, selon les données du ministère de la Culture et du Tourisme publiées dimanche.

Le nombre de voyages intérieurs effectués pendant les vacances de cette année a augmenté de 34,3% par rapport à l'année précédente, totalisant 474 millions. Près de 100 millions de passagers ont emprunté les chemins de fer chinois pendant les vacances, et 18 millions de passagers ont pris l'avion pendant cette période, selon les données officielles.

Bien que le ministère n'ait pas ventilé les dépenses touristiques par voyage, selon les calculs de Reuters basés sur les données du ministère, les dépenses moyennes pendant les vacances cette année étaient de 1 335 yuans par voyage, ce qui reste inférieur de 9,5% à 1 475 yuans par voyage en 2019.

Les acheteurs chinois se sont de plus en plus tournés vers Hainan ces dernières années, car trois années de fermeture des frontières pour cause de pandémie ont empêché d'acheter des marques de beauté telles que Lancôme, propriété de L'Oréal, et La Mer, propriété d'Estee Lauder, dans les comptoirs hors taxes de Corée ou de Hong Kong.

Les acteurs mondiaux du secteur du luxe, y compris les marques des grands conglomérats LVMH et Kering, se sont également implantés à Hainan pour atteindre les consommateurs nationaux.

L'expansion du commerce hors taxes à Hainan en 2025 signifie également que les marques de luxe peuvent exploiter leurs propres boutiques hors taxes, plutôt que de compter sur des partenariats avec des acteurs locaux tels que China Duty Free Group.

