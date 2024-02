Les investisseurs étrangers ont augmenté leurs avoirs en obligations chinoises en yuan pour le cinquième mois consécutif en janvier, attirés par le rendement après avoir pris en compte les coûts de couverture.

Les institutions étrangères détenaient 3,87 trillions de yuans (537,66 milliards de dollars) en obligations échangées sur le marché interbancaire chinois à la fin du mois de janvier, a déclaré le siège de la banque centrale à Shanghai vendredi, en hausse par rapport aux 3,67 trillions de yuans un mois plus tôt.

Les acteurs du marché ont déclaré qu'une grande partie des récents flux étrangers vers les obligations chinoises étaient couverts par des devises.

Bien que l'écart de rendement entre la Chine et les États-Unis reste important, les investisseurs étrangers ont trouvé les rendements des obligations en yuans attrayants lorsqu'ils utilisent des instruments de couverture tels que les swaps de change pour bloquer un rendement supplémentaire.

Le swap de change USD/YUAN à un an se négocie actuellement à -2691 pips, ce qui implique une appréciation du yuan par rapport au dollar dans un an. Le rendement des obligations chinoises onshore, ajouté à l'appréciation de la devise via les swaps de change, rend le rendement total plus attrayant que la simple détention de bons du Trésor américain.

Tant que l'écart de rendement entre les États-Unis et la Chine restera important, il y aura des incitations pour de tels swaps, a déclaré Gary Ng, économiste principal de Natixis pour l'Asie-Pacifique.

L'écart de taux d'intérêt entre les obligations d'État chinoises à 10 ans et leurs homologues américaines s'élevait à 192 points de base vendredi.

La réduction de l'écart de taux entre les États-Unis et la Chine est susceptible de ralentir les sorties de capitaux nationaux et d'encourager les entrées de capitaux étrangers, a écrit Ju Wang, responsable de la stratégie de change et de taux pour la Grande Chine chez BNP Paribas, dans une note.

"Cela signifie également une baisse des coûts de couverture des entreprises, ce qui, à son tour, encourage les entreprises à se couvrir", a déclaré M. Wang.

Le rendement des obligations d'État chinoises à 10 ans étant proche de son niveau le plus bas depuis deux décennies, le pays dispose d'une marge de manœuvre moins importante que les États-Unis pour réduire ses taux d'intérêt.

La banque centrale chinoise a laissé son taux directeur

inchangé

Comme prévu, la banque centrale chinoise a laissé son taux directeur inchangé dimanche lors du renouvellement des prêts à moyen terme arrivant à échéance, les incertitudes concernant le calendrier d'un assouplissement de la part de la Réserve fédérale limitant la marge de manœuvre de Pékin en matière de politique monétaire.

