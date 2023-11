Les prix des métaux non ferreux ont chuté vendredi après que les responsables de la Réserve fédérale américaine ont fait des commentaires optimistes indiquant qu'il pourrait y avoir d'autres hausses de taux pour lutter contre l'inflation.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a baissé de 0,4 % à 8 112 dollars la tonne métrique à 03h29 GMT, tandis que le contrat de cuivre de décembre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a baissé de 0,1 % à 67 130 yuans (9 205,73 dollars) la tonne.

Les deux contrats sont prêts pour la plus grande baisse hebdomadaire en près d'un mois, en partie parce que l'indice du dollar se dirigeait vers le meilleur gain hebdomadaire depuis le 8 septembre.

Les responsables de la Fed, dont Jerome Powell, ont déclaré jeudi qu'ils n'étaient toujours pas sûrs que les taux d'intérêt soient suffisamment élevés pour mettre fin à la bataille contre l'inflation.

Des taux d'intérêt plus élevés freinent généralement la croissance économique, qui est corrélée à la demande de métaux, ce qui pourrait entraîner un renforcement du dollar et rendre les métaux cotés en billets verts plus chers pour les détenteurs d'autres devises.

Au LME, l'aluminium a baissé de 0,3 % à 2 236 dollars la tonne, le nickel a baissé de 0,6 % à 17 715 dollars, le zinc a baissé de 0,5 % à 2 588,50 dollars, le plomb a baissé de 0,5 % à 2 179 dollars et l'étain a perdu 0,7 % à 24 675 dollars.

L'aluminium du SHFE a baissé de 0,4% à 19 110 yuans la tonne, le nickel a perdu 0,5% à 141 130 yuans, le zinc a baissé de 0,6% à 21 595 yuans, le plomb est resté presque stable à 16 490 yuans et l'étain a légèrement baissé de 0,3% à 209 750 yuans.

Le président du Myanmar, pays dirigé par les militaires, où l'exploitation de l'étain dans une région productrice clé est suspendue depuis le mois d'août, a déclaré que le pays risquait de se désintégrer en raison de l'inefficacité de la gestion des violences récentes dans ses régions frontalières avec la Chine.

(1 $ = 7,2922 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Sohini Goswami)