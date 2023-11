L'annus horribilis de la Chine a vu ses marchés boursiers chuter, les fonds accumuler des pertes et les investisseurs étrangers prendre le chemin de la sortie. Cependant, les secteurs du marché dominés par les petites valeurs et fréquentés par les petits investisseurs du pays se sont étonnamment bien comportés.

Des dizaines d'investisseurs particuliers s'intéressent aux actions de microcapitalisation - des actions dont la capitalisation boursière est minuscule - et opèrent sous le radar des grands fonds et investisseurs et de leurs flux massifs qui font bouger le marché.

Prenons l'exemple de Joseph Cui, trader indépendant. En achetant des actions de sociétés d'intelligence artificielle (IA) à microcapitalisation, M. Cui a choisi un coin du marché dans lequel les grands gestionnaires de fonds ont du mal à se faufiler, et a obtenu un rendement de 20 % sur son investissement de 2 millions de yuans (273 347,27 dollars).

"L'environnement est difficile pour les gros capitaux. Mais pour l'argent à court terme, c'est un jeu facile", a déclaré M. Cui.

Des stratégies telles que celle de M. Cui se distinguent cette année sur un marché boursier déprimé par l'économie chancelante de la Chine, les risques géopolitiques accrus et la flambée des taux d'intérêt à l'étranger.

L'indice Wind Micro Market Cap, qui suit les 400 actions A cotées en Chine dont la valeur de marché est généralement inférieure à 3 milliards de yuans chacune, a progressé de 37 % depuis le début de l'année. En revanche, l'indice CSI300 a perdu 8 %.

Alors que les entreprises dominées par les institutions et dotées d'une grande valeur marchande dans des secteurs tels que la banque et l'industrie manufacturière ont été confrontées à la pression de vente des fonds d'investissement dans une économie en difficulté, les micro-actions sont devenues des cibles anticycliques soignées.

Ces actions se prêtent à la spéculation, en particulier lorsqu'elles sont liées d'une manière ou d'une autre au géant chinois des puces Huawei Technologies ou à des concepts en vogue tels que l'intelligence artificielle, ce qui rend la ruée vers le détail quelque peu similaire à la frénésie des mèmes aux États-Unis l'année dernière, mais sans les vendeurs à découvert de l'autre côté des transactions.

Entre-temps, les autorités de régulation chinoises semblent accepter l'engouement pour les microcapitalisations, même s'il rappelle de manière inquiétante la culture des marchés chinois d'il y a plus d'une décennie, qui s'apparentait à celle des casinos.

"Les régulateurs semblent donner leur feu vert aux activités spéculatives afin de soutenir le marché boursier", a déclaré Yuan Yuwei, gestionnaire de fonds chez Water Wisdom Asset Management.

"Cette connivence nuit au système d'investissement de valeur, encourage les mauvais comportements et nuit à la santé à long terme du marché.

La Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC) n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

STOCKS CONCEPT

L'investisseur de détail Helen Wu n'hésite pas à parler de "stir-frying", c'est-à-dire de la pratique consistant à gonfler les actions avec des concepts chauds.

"Nous choisissons principalement des actions qui ont une grande histoire à raconter, comme l'IA ou Huawei, de sorte que la friture devient facile", a déclaré Mme Wu, faisant référence à la manie en Chine autour du ChatGPT, ainsi qu'aux percées technologiques très attendues de l'entreprise Huawei, qui figure sur la liste noire des États-Unis.

"Nous ne touchons pas aux actions détenues par de grandes institutions, en raison de la forte pression à la vente dans une économie déprimée.

Les investisseurs individuels représentent une force importante en Chine. Le président de la CSRC, Yi Huiman, note que leurs transactions ont représenté environ 60 % du chiffre d'affaires total des actions A à la fin de l'année 2022.

Un indice qui suit les fonds d'actions chinois gérés activement a chuté de 14 % cette année après des ventes dans des secteurs autrefois privilégiés tels que les sociétés de batteries et les fabricants de spiritueux. En revanche, l'indice qui suit les actions du concept ChatGPT, telles que 360 Security Technology et TRS Information Technology, a grimpé de plus de 40 %.

Dans un cas récent, l'entreprise déficitaire Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co a bondi de près de 250 % en trois semaines à la suite de spéculations sur le fait qu'elle est un fournisseur du véhicule électrique prévu par Huawei, ce qui a forcé la société à signaler les risques d'investissement la semaine dernière.

Lu Deyong, un commerçant de détail, a déclaré avoir réalisé un bénéfice de 100 000 yuans en pariant sur un titre conceptuel de Huawei, Seres Group, dont les actions ont doublé au cours des deux derniers mois alors qu'il a enregistré une perte pour les trois premiers trimestres de l'année 2023.

"Le marché achète Seres pour l'imagination de son avenir, pas pour ses fondamentaux actuels", a déclaré M. Lu.

Certaines sociétés de courtage commencent à recommander des microactions à leurs clients.

GF Securities a déclaré dans un rapport stratégique d'octobre que l'achat de microactions faisait partie d'un nouveau paradigme d'investissement dans un marché boursier souffrant d'une croissance anémique et de risques de découplage à l'échelle mondiale.

"La spéculation sur les actions conceptuelles a été active tout au long de l'année, et les régulateurs ont les yeux mi-clos", a déclaré Huang Yan, directeur général de Shanghai QiuYang Capital Co.

"La spéculation sur les actions conceptuelles a été active tout au long de l'année, et les régulateurs ont les yeux mi-clos", a déclaré Huang Yan, directeur général de Shanghai QiuYang Capital Co.

"Une mesure de répression aurait pour effet d'assombrir un marché déjà inerte.