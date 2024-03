Les prix des logements neufs en Chine ont augmenté à un rythme légèrement plus lent en février par rapport au mois précédent, selon une enquête privée publiée vendredi, reflétant les difficultés persistantes d'un secteur immobilier où les mesures de soutien du gouvernement n'ont pas encore permis de relancer les ventes.

Le prix moyen des logements neufs dans 100 villes a augmenté de 0,14 %, contre une hausse de 0,15 % en janvier, selon les données de l'institut de recherche immobilière China Index Academy.

Le nombre de villes ayant enregistré une hausse du prix des logements est inférieur de neuf à celui du mois précédent.

La mégapole méridionale de Shenzhen, qui a enregistré des hausses de prix en janvier après avoir bénéficié d'un assouplissement des politiques du marché, a connu la plus forte baisse de prix en février (0,28 %).

Les ventes totales en valeur de 100 sociétés immobilières ont chuté de 51,6 % en glissement annuel au cours des deux premiers mois de l'année, selon une enquête distincte de la China Index Academy.

Les trois premiers promoteurs immobiliers en termes de volume de ventes sont Poly Developments and Holdings Group, China Vanke et Greentown China Holdings.

La Chine a multiplié les mesures pour enrayer le ralentissement d'un secteur immobilier qui est passé d'un extrême à l'autre depuis 2021, après la mise en place d'une réglementation visant à lutter contre l'effet de levier.

En janvier, les autorités ont lancé un mécanisme de "liste blanche", demandant aux banques d'État d'augmenter les prêts aux projets résidentiels.

Au 28 février, 276 villes dans 31 provinces ont mis en place de tels mécanismes, avec environ 6.000 projets immobiliers proposés pour le financement, et les banques commerciales ont approuvé des prêts de plus de 200 milliards de yuans (27,79 milliards de dollars) pour les projets éligibles, ont déclaré jeudi les régulateurs du logement et des finances.

Le gouvernement tiendra ses réunions annuelles "Deux Sessions" la semaine prochaine, et les acteurs du marché se tourneront vers la réunion parlementaire qui débutera le 5 mars pour connaître l'orientation de la politique.

Après les deux sessions, les autorités pourraient renforcer le soutien au secteur immobilier, notamment en assouplissant les restrictions sur l'achat de logements, en réduisant les ratios d'acompte et les taux d'intérêt hypothécaires, et en augmentant la mise en œuvre des politiques de soutien financier pour les entreprises immobilières, a déclaré la China Index Academy.

(1 $ = 7,1967 yuans chinois renminbi) (Reportage de Liangping Gao et Ryan Woo ; Rédaction de Christopher Cushing)