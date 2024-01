Le marché immobilier chinois a continué à se consolider en 2023, les entreprises affiliées à l'État dominant le marché de la vente de logements et de l'acquisition de terrains, selon des enquêtes privées, alors que de plus en plus d'entreprises privées se sont retrouvées impliquées dans la crise de la dette qui s'aggrave dans le secteur.

Les six premiers vendeurs de logements l'année dernière étaient tous des promoteurs appartenant à l'État ou soutenus par l'État, Poly Developments, China Vanke et China Overseas Land & Investment étant en tête du classement, selon le cabinet d'études immobilières China Index Academy.

Country Garden, le plus grand promoteur privé de Chine, qui a fait défaut sur ses obligations de 11 milliards de dollars en octobre, est passé de la première place en 2022 à la septième place, ses ventes ayant chuté de 53 % pour atteindre 220 milliards de yuans (30,9 milliards de dollars).

Longfor Group, un important promoteur privé qui n'a pas fait défaut sur ses emprunts et qui est considéré comme financièrement sain par les investisseurs, a conservé sa position de numéro 9, bien que ses ventes aient également diminué de 15 %.

La China Index Academy a déclaré que les ventes totales des 100 premiers promoteurs chinois étaient en baisse de 17,3 % pour atteindre 6,3 billions de yuans (883,70 milliards de dollars) en 2023 par rapport à l'année précédente, car les sociétés immobilières se sont concentrées sur le contrôle des coûts et le développement stable plutôt que sur une expansion agressive.

Depuis le milieu de l'année 2021, le secteur immobilier chinois est confronté à une crise de liquidités, de nombreux promoteurs étant en défaut de paiement ou retardant le remboursement de leurs dettes, alors qu'ils s'efforcent de vendre des appartements et de lever des fonds. Le ralentissement d'un secteur qui représente environ un quart de l'économie a porté un coup sévère à la confiance des consommateurs et des investisseurs.

Les autorités ont annoncé une série de mesures pour tenter de relancer le marché de l'immobilier, mais elles n'ont eu qu'un effet modeste, ce qui a incité Pékin à prendre de nouvelles mesures de relance pour soutenir la demande et injecter des liquidités sur le marché.

Les prix des logements neufs ont baissé pour le cinquième mois consécutif en novembre, selon les données officielles, tandis que les investissements immobiliers de janvier à novembre ont chuté de 9,4 % en glissement annuel, après une baisse de 9,3 % en janvier-octobre.

En termes d'acquisition de terrains, la China Index Academy a déclaré que la valeur totale des 100 premiers a augmenté de 1,7 % l'année dernière pour atteindre 1,3 trillion de yuans, 89 % provenant de promoteurs affiliés à l'État, aidés par leurs capacités de financement et de vente plus importantes.

"Étant donné que les entreprises d'État disposent de plus d'avantages en matière de financement, leur part du marché foncier devrait continuer à augmenter, ce qui créera une pression accrue sur les promoteurs de petite et moyenne taille pour qu'ils acquièrent des terrains (en particulier) dans les villes principales", a déclaré la China Index Academy dans un communiqué.

L'agence de notation Fitch a déclaré le mois dernier que les ventes de biens immobiliers devraient diminuer de 5 % et n'afficher aucune croissance en 2024, par rapport à son estimation d'une baisse de 10 % à 15 % pour 2023. L'environnement opérationnel resterait toutefois difficile pour les promoteurs, a-t-elle ajouté. (1 $ = 7,1296 yuans chinois (Reportage de Clare Jim ; Rédaction de Jacqueline Wong)