Une escalade des conflits géopolitiques est le plus grand risque pour l'économie mondiale, selon les gestionnaires de réserves des banques centrales, qui sont généralement positifs quant aux perspectives économiques mondiales, d'après une enquête annuelle publiée jeudi.

L'enquête menée par UBS Asset Management auprès de 40 grandes banques centrales qui gèrent plus de 15 000 milliards de dollars, soit environ la moitié des réserves de change mondiales, a révélé que les deux tiers d'entre elles s'attendent à ce que l'économie mondiale retrouve une croissance et une inflation modérées au cours des cinq prochaines années.

Selon cette étude, 71 % des personnes interrogées s'attendent à ce que l'inflation globale aux États-Unis se situe entre 2 % et 3 % dans un an. La Réserve fédérale a un objectif d'inflation de 2 %.

Cependant, 87 % des gestionnaires de réserves interrogés ont indiqué qu'une nouvelle escalade des conflits géopolitiques constituait la plus grande menace pour cette issue favorable, et 41 % ont déclaré qu'ils diversifiaient davantage leurs investissements entre les régions et les monnaies, craignant une escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine.

L'or a particulièrement bénéficié de la diversification et son prix a atteint des sommets. Parmi les personnes interrogées, 24 % ont augmenté leur exposition à l'or au cours de l'année écoulée et 30 % prévoient de le faire au cours de l'année à venir, bien qu'elles prévoient également d'augmenter leur allocation en obligations.

"La récente décision politique d'utiliser les bénéfices des banques centrales russes sur les actifs gelés pour financer l'Ukraine augmente le risque que les réserves de change ne soient plus considérées comme une valeur refuge pour les banques centrales", a déclaré Massimiliano Castelli, responsable de la stratégie et du conseil chez UBS Asset Management.

L'or, un actif détenu par les banques centrales en grande partie pour des raisons historiques liées à l'époque où il était un pilier du système financier mondial, risque d'être ramené à la vie par les tendances géopolitiques actuelles", a-t-il ajouté.

Environ 260 milliards d'euros (281,40 milliards de dollars) de fonds de la banque centrale russe sont gelés dans le monde entier, principalement dans l'Union européenne.

Les prochaines élections américaines pourraient également aggraver les tensions, selon l'enquête, 94 % des personnes interrogées estimant qu'une victoire de Donald Trump entraînerait une nouvelle détérioration des relations entre les États-Unis et la Chine.

Ces tensions ne menacent pas encore le rôle dominant du dollar américain dans les réserves de change. Les participants à l'enquête ont déclaré que la part moyenne de leurs avoirs en dollars était de 55 %, pratiquement inchangée par rapport à l'année précédente.

Cinq participants ont indiqué avoir introduit le yuan chinois comme nouvelle devise dans leurs réserves, tandis que deux institutions l'ont récemment abandonné.

(1 dollar = 0,9240 euro) (Reportage d'Alun John ; Rédaction de Sharon Singleton)