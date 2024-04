L'un après l'autre, les scénarios d'effondrement du dollar sont de nouveau écartés.

Source d'inquiétude sur les marchés monétaires depuis des décennies, les récits sur le déclin du dollar en tant que monnaie mondiale dominante n'ont rien de nouveau. Elles s'appuient généralement sur l'absence d'une alternative crédible et sérieuse ou sur la résistance de l'économie américaine et sur l'ouverture, l'ampleur et la liquidité de ses marchés d'actifs.

Alors que le taux de change du billet vert fluctue en fonction des cycles des taux d'intérêt relatifs - et qu'il est de nouveau en hausse cette année, car la Réserve fédérale maintient fermement sa politique de "hausse pour longtemps" - les nombreuses thèses qui entourent un éventuel déclin du dollar sont des craintes plus structurelles concernant la position de l'Amérique.

La liste des menaces supposées sur 30 ans ou plus est longue : l'arrivée de l'euro, les écarts béants de la balance des paiements des États-Unis, la montée en puissance de la Chine, l'effondrement bancaire de 2008 et l'impression monétaire de la Fed qui a suivi, et même l'émergence des crypto-monnaies.

Mais l'itération la plus récente est centrée sur la polarisation géopolitique et commerciale depuis que la pandémie a frappé en 2020 et que la Russie a envahi l'Ukraine en 2022.

Elle s'appuie sur l'idée qu'un bloc alternatif de grandes puissances émergentes dirigé par la Chine et la Russie redessinerait la carte stratégique et mettrait à mal l'hégémonie américaine en proposant une moindre utilisation du dollar dans la finance et l'épargne mondiales.

L'un des aspects de cet argument est que le recours intensif aux sanctions financières américaines par le biais du contrôle de l'accès au dollar - le plus spectaculaire étant le gel des réserves de la banque centrale russe placées sur les marchés étrangers - amènerait d'autres pays à délocaliser leurs économies par crainte d'une situation similaire à l'avenir.

Deux ans plus tard, ce chien n'a pas encore aboyé, du moins pas très fort.

Dans le cadre d'une enquête annuelle menée par le magazine HSBC Central Banking auprès des gestionnaires de réserves des banques centrales mondiales et publiée cette semaine, seules 13 des 79 banques centrales ont cité les incertitudes géopolitiques comme leur principale préoccupation et 75 % ont déclaré que la "dédollarisation" progressive des réserves ne s'accélèrerait pas.

Les dernières statistiques du Fonds monétaire international sur les réserves mondiales à la fin de l'année 2023 confirment ces propos et montrent que la structure des réserves de change n'a guère changé l'année dernière.

Même si la part des dollars dans les 12 300 milliards de dollars de réserves mondiales a légèrement diminué, les analystes de devises d'ING soulignent qu'une fois ajustée pour tenir compte des effets de valorisation des devises, la part globale des avoirs en dollars a en fait augmenté de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 58,4 % - une première hausse de ce type depuis 2015.

Peut-être en partie parce que la part du lion des réserves russes gelées était probablement détenue dans des devises européennes, la part de l'euro dans les réserves mondiales a en fait diminué de près d'un point pour atteindre 20 %.

Et le plus surprenant, c'est que la part du yuan chinois - présenté depuis des années par certains comme le grand gagnant probable de tout abandon du dollar - a en fait diminué pour la deuxième année consécutive, pour atteindre seulement 2,3 %.

Le "défi 3D" de la Chine (dette, déflation et démographie) limitera l'attrait international du yuan", a déclaré Morgan Stanley jeudi dans un rapport approfondi sur ce qu'elle considère comme une domination durable du rôle de réserve du dollar.

De plus, l'absence de convertibilité totale du yuan et l'accès plus limité aux marchés de capitaux chinois - où la taille totale du marché obligataire est encore inférieure à la moitié de celle des États-Unis et où la capitalisation du marché boursier ne représente qu'un cinquième de celle-ci - limitent son utilisation.

TROP PLEIN ?

Les tendances des réserves ne sont pas tout, bien sûr.

Mais le rapport de Morgan Stanley a mis en évidence l'ampleur de la domination persistante du dollar dans d'autres domaines également.

L'année dernière, la monnaie américaine a représenté 44 % des flux commerciaux mondiaux, soit une augmentation de 7 points de pourcentage par rapport à la décennie précédente. Elle représentait 44 % du chiffre d'affaires du marché des changes, 50 % des créances bancaires transfrontalières, 60 % de la dette des entreprises en devises étrangères et quelque 65 % de la dette extérieure des marchés émergents.

Certes, le redécoupage des échanges mondiaux au cours des trois dernières années a également été considéré comme une source potentielle de faiblesse structurelle du dollar à venir.

Mais les bouleversements géopolitiques qui entraînent la délocalisation de chaînes d'approvisionnement clés ou la hausse des prix de l'énergie et des matières premières ne sont pas nécessairement négatifs pour le dollar.

Par exemple, le boom du pétrole de schiste qui rend les États-Unis pratiquement autosuffisants en matière d'énergie ne permet peut-être pas de contenir les fluctuations des prix du pétrole en cas de perturbations mondiales, mais il a moins d'impact sur les écarts de la balance des paiements extérieurs des États-Unis, qui constituent depuis longtemps une menace pour le dollar.

En fait, il se peut que le dollar se comporte aujourd'hui comme une sorte de pétro-monnaie lors de ces chocs géopolitiques, ce qu'il n'avait pas fait depuis des décennies, ajoutant à son rôle traditionnel de "refuge" en période de stress en raison de la liquidité et de l'omniprésence des actifs libellés en dollars.

Kit Juckes, stratège en devises de la Société Générale, a déclaré cette semaine qu'il est prudent de supposer que, dans un avenir prévisible, la hausse des prix du pétrole entraînera une hausse du dollar par rapport au yen et à l'euro au moins.

En outre, comme le montrent les dernières prévisions du FMI cette semaine, la surperformance de l'économie américaine par rapport aux pays du G7 en 2023 et 2024 s'explique par le fait que le déficit de la balance courante en pourcentage de la production globale est en train de se réduire, contrairement aux décennies précédentes où une économie américaine à croissance relativement rapide absorbait bien plus d'importations que d'exportations qu'elle pouvait vendre à l'étranger.

"Une combinaison de politiques commerciales et énergétiques modifie le compromis croissance/balance des paiements", écrit M. Juckes.

Pour beaucoup, les inquiétudes structurelles liées au dollar et à son statut mondial ne font souvent qu'infecter de manière excessive les prévisions relatives aux mouvements des taux de change. Cela conduit à son tour à un pessimisme confus qui se manifeste à nouveau cette année, lorsque la valeur du dollar s'envole à nouveau face au consensus d'une Fed intransigeante.

Il existe des risques valables : des élections qui sèment la discorde, des préoccupations budgétaires nationales et des problèmes de gestion de la dette, ainsi que de nombreuses incertitudes au niveau mondial, note l'équipe de Morgan Stanley.

Mais nous pensons que les thèses d'investissement fondées principalement sur l'idée que le dollar va perdre son statut de "monnaie dominante" sont probablement exagérées.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.