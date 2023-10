Les sorties de capitaux de la Chine ont fortement augmenté pour atteindre 75 milliards de dollars en septembre, le chiffre mensuel le plus important depuis 2016, a montré la jauge préférée de Goldman Sachs pour les flux de change, soulignant l'intensification de la pression à la dépréciation sur le yuan.

La tendance était également évidente dans les données officielles chinoises au cours du week-end, avec des sorties importantes dans le cadre des activités de vente et de règlement de devises des banques et par le biais de paiements transfrontaliers.

Le yuan est l'une des monnaies les moins performantes d'Asie cette année, ayant chuté de plus de 5,5 % par rapport au dollar, dans le contexte d'une économie chinoise en difficulté et d'un écart croissant entre les rendements chinois et américains.

"Les décideurs politiques chinois sont conscients de l'impact négatif d'une faiblesse excessive du RMB et cherchent à renforcer la stabilité du RMB", a déclaré Chang Wei Liang, stratège chez DBS, faisant référence aux efforts de Pékin pour contenir la chute du yuan et enrayer la fuite des capitaux.

Les sorties de capitaux de septembre, près de 80 % plus élevées que les 42 milliards de dollars observés en août, ont été entraînées par les sorties de capitaux des comptes courants, les ventes nettes d'actions et d'obligations par les investisseurs étrangers ayant ralenti, a déclaré Goldman Sachs dans un rapport.

Il y a eu 35 milliards de dollars de sorties nettes via des transactions au comptant onshore le mois dernier, ainsi que 45 milliards de dollars de paiements nets en yuan de l'onshore vers l'offshore, a déclaré la banque de Wall Street.

Malgré la pression croissante de la dépréciation du yuan, Goldman a déclaré qu'elle s'en tenait à sa prévision de fin d'année de 7,30 yuans pour un dollar, citant les efforts de Pékin pour limiter le déclin de la monnaie chinoise.

"Les décideurs politiques semblent accorder plus d'importance à la confiance et à la stabilité dans la gestion des devises", a déclaré Goldman.

Les données officielles font également état d'importantes sorties de capitaux.

En septembre, la Chine a été témoin de 19,4 milliards de dollars de sorties dans le cadre des activités de vente et de règlement de devises pour les clients, les plus importantes sorties mensuelles depuis fin 2016, ont montré vendredi les données de l'Administration nationale des changes (SAFE).

En outre, les recettes et les paiements transfrontaliers mensuels ont enregistré un déficit de 53,9 milliards de dollars, le plus important depuis février 2016.

Pan Gongsheng, gouverneur de la Banque populaire de Chine, s'est engagé ce week-end à prévenir la contagion des risques sur les marchés boursiers, obligataires et des changes, et à assurer le fonctionnement stable des marchés financiers.

Vincent Chan, stratège pour la Chine chez Aletheia Capital, a déclaré qu'une forte dépréciation du yuan était peu probable dans un avenir proche, car Pékin n'est pas disposé à réduire davantage les taux d'intérêt.

M. Chan a ajouté qu'étant donné la contribution décroissante des exportations à l'économie chinoise, "il est dans l'intérêt de la Chine de maintenir le taux de change du yuan à un niveau relativement stable". (Reportage de Samuel Shen et Tom Westbrook ; Rédaction de Shri Navaratnam et Simon Cameron-Moore)