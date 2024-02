Standard Chartered a suspendu les nouveaux investissements de ses clients en Chine dans des produits offshore par le biais d'un canal basé sur des quotas, a déclaré la banque, alors que la demande d'investissements à l'étranger a augmenté en raison de la faiblesse du marché local et de la monnaie.

Dans une déclaration à Reuters, la banque londonienne a invoqué des "raisons commerciales" pour expliquer la suspension des nouveaux investissements dans le cadre du programme d'investisseurs institutionnels nationaux qualifiés (QDII). Elle n'a pas donné plus de détails.

La décision de StanChart s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par Pékin pour endiguer les sorties de capitaux, la faiblesse du yuan et le ralentissement de l'économie ayant incité les épargnants à transférer leurs avoirs à l'étranger.

Le programme QDII, lancé pour la première fois en 2006, reste le plus grand canal d'investissement à l'étranger pour les investisseurs chinois. Il est plafonné par un quota fixé par l'Administration nationale des changes (SAFE).

Le programme aide les clients chinois, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises, à investir dans des fonds offshore, des obligations et d'autres produits structurés.

Dans une note à l'attention des clients publiée par StanChart la semaine dernière et examinée par Reuters, la banque a déclaré qu'elle n'accepterait pas de nouvelles souscriptions dans des fonds domiciliés à l'étranger vendus par l'intermédiaire du programme QDII à compter de jeudi dernier.

"Standard Chartered China a suspendu la souscription des produits concernés pour des raisons commerciales", a déclaré la banque en réponse aux questions de Reuters.

L'appétit des investisseurs nationaux pour les actifs étrangers s'est fortement accru depuis la fin de l'année 2022, alors que les performances du marché boursier chinois étaient inférieures à celles des États-Unis et d'autres grands marchés étrangers.

L'indice CSI300 a atteint son plus bas niveau depuis cinq ans ce mois-ci et a perdu 18 % en un an environ, plombé par une crise de la dette sans précédent dans le secteur de l'immobilier et par l'absence de mesures de relance à grande échelle de la part du gouvernement.

"D'après les données disponibles, il est beaucoup plus probable qu'il s'agisse d'une décision commerciale fondée sur les limites des quotas plutôt que d'un coup de poignard dans l'obscurité qui aurait été donné par Pékin", a déclaré Peter Alexander, fondateur et directeur général du cabinet de conseil Z-Ben Advisors, spécialisé dans la Chine.

"Aucun nouveau quota n'a été attribué à StanChart depuis 2021", a-t-il ajouté. "Il est clair que la demande a augmenté au cours des derniers mois et que la capacité des quotas QDII aurait été atteinte.

SORTIES DE CAPITAUX

Alors que les difficultés économiques et géopolitiques provoquent un exode des investisseurs de Chine, nombre d'entre eux ont réorienté leurs fonds vers d'autres marchés, notamment le Japon, ce qui a donné un coup de pouce supplémentaire à l'indice de référence Nikkei, qui atteint des sommets inégalés.

Depuis août dernier, Pékin a dévoilé une série de mesures de soutien au marché, parmi lesquelles la réduction des coûts de transaction, le ralentissement du rythme des introductions en bourse et la priorité donnée au lancement de fonds d'actions.

La décision de StanChart intervient alors que le yuan chinois est confronté à une nouvelle pression à la dépréciation en 2024, plombé par la résurgence du dollar à la lumière des paris du marché selon lesquels la Réserve fédérale pourrait attendre plus longtemps que prévu avant de commencer à réduire ses taux.

Le yuan a perdu environ 1,4 % par rapport au dollar depuis le début de l'année.

La Chine a officieusement suspendu le QDII en 2015, lorsque les fluctuations des marchés boursiers et monétaires chinois ont provoqué une fuite des capitaux. Le programme a été relancé trois ans plus tard après que les actions chinoises se soient stabilisées, tandis que le yuan s'est fortement apprécié par rapport au dollar américain.

La décision de StanChart intervient également alors que le PDG de la banque asiatique, Bill Winters, a évoqué la semaine dernière les opportunités offertes par la Chine, la gestion de patrimoine étant considérée comme l'un des principaux axes de croissance et ses services transfrontaliers lui conférant un avantage par rapport à ses homologues nationaux.

"Je ne vois pas la nécessité ou la probabilité de restrictions matérielles sur les flux de capitaux pour les épargnants ou les entreprises chinoises", a déclaré M. Winters lors de la conférence téléphonique sur les résultats de la banque vendredi.

"Je pense qu'il y a déjà eu des restrictions accrues sur les flux offshore", a-t-il ajouté lorsqu'on l'a interrogé sur l'impact d'un éventuel durcissement des mesures de Pékin sur ses activités transfrontalières.

Depuis 2006, StanChart a reçu un quota QDII total de 2,8 milliards de dollars, ce qui la place au troisième rang des banques étrangères, derrière HSBC (4,73 milliards de dollars) et Citigroup (3,5 milliards de dollars), selon les dernières données de la SAFE.

Le régulateur et les banques n'ont pas divulgué le montant des quotas utilisés. (Reportage de Selena Li ; reportages complémentaires de Kane Wu et Samuel Shen ; rédaction de Sumeet Chatterjee et Jamie Freed)