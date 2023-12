La société chinoise Tongwei prévoit d'investir 28 milliards de yuans (3,9 milliards de dollars) pour accroître sa capacité de production de silicium, a déclaré mardi le fabricant de la matière première utilisée dans l'industrie photovoltaïque.

Tongwei prévoit un projet dans la ville d'Ordos, dans le nord de la Chine, en Mongolie intérieure, avec une capacité de production annuelle totale de 500 000 tonnes métriques de silicium industriel et de 400 000 tonnes de polysilicium, a indiqué la société dans un document déposé à la Bourse de Shanghai.

L'investissement permettra à Tongwei, le plus grand producteur mondial de polysilicium, d'utiliser pleinement les riches ressources naturelles de la Mongolie intérieure, a déclaré la société, ajoutant que le projet n'aura pas d'impact matériel sur les recettes et le bénéfice net en 2023 et 2024.

Environ 13 à 14 milliards de yuans seront investis dans la première phase du projet, avec une capacité annuelle de 200 000 tonnes de silicium industriel et de 200 000 tonnes de polysilicium, selon le communiqué.

L'entreprise souhaite que la première phase soit opérationnelle d'ici la fin de l'année 2025, le démarrage de la seconde phase dépendant des conditions du marché.

Les actions de Tongwei ont augmenté de près de 0,2 % à 23,74 yuans mardi. Le contrat de silicium industriel de février le plus négocié sur le Guangzhou Futures Exchange a clôturé la journée avec une baisse de 0,25% à 14 235 yuans la tonne.

(1 $ = 7,1461 yuans chinois) (Reportage d'Amy Lv et Andrew Hayley, édition de David Goodman)