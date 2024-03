Les actions américaines ont été mitigées au début d'une semaine écourtée par les vacances lundi, les investisseurs se positionnant avant les données sur l'inflation.

Les trois principaux indices boursiers américains se sont éloignés de leurs niveaux les plus bas, le S&P 500 et le Dow ayant légèrement baissé, tandis que le Nasdaq est resté pratiquement inchangé.

Le dollar a chuté en raison du risque d'intervention du yen et de la pression exercée par la hausse du yuan soutenue par le gouvernement chinois.

Wall Street s'est concentrée sur Boeing Co après que le constructeur d'avions ait annoncé que son PDG Dave Calhoun quitterait ses fonctions d'ici la fin de l'année, suite à une série de problèmes de sécurité.

"Après avoir connu la meilleure semaine de l'année la semaine dernière, les actions prennent un peu de repos aujourd'hui, les données sur l'inflation devant être publiées plus tard dans la semaine", a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef du marché chez Carson Group à Omaha.

"La vérité est que beaucoup de gens sont en vacances de printemps cette semaine", a ajouté M. Detrick. "Nous avons un jour férié au coin de la rue, il est donc tout à fait normal qu'il y ait une légère consolidation après la forte hausse que nous avons connue.

Après la décision de la Réserve fédérale américaine, mercredi dernier, de laisser son taux directeur inchangé, et son "dot plot" reflétant toujours les attentes de trois réductions de ce taux cette année, les marchés se tournent vers le rapport de vendredi sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) attendu du Département du commerce.

Les analystes s'attendent à ce que les données sur les dépenses de consommation personnelle montrent que l'inflation s'est accélérée en février, avec une augmentation des prix de 0,4 % après une hausse de 0,3 % en janvier. Toutefois, l'inflation "de base", qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, devrait diminuer de 0,4 % à 0,3 %.

En glissement annuel, les indices des prix PCE principaux et de base devraient s'établir à 2,5 % et 2,8 %, respectivement, à moins d'un point de pourcentage de l'objectif annuel moyen de 2 % de la Fed.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 139,51 points, soit 0,35 %, à 39 336,39, le S&P 500 a perdu 6,87 points, soit 0,13 %, à 5 227,31 et le Nasdaq Composite a gagné 6,35 points, soit 0,04 %, à 16 435,17.

Les actions européennes ont inversé une légère tendance à la baisse pour obtenir des gains nominaux, les participants au marché ayant digéré le sentiment d'apaisement des principales banques centrales.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a augmenté de 0,04 % et l'indice MSCI des actions mondiales a perdu 0,12 %.

Les actions des marchés émergents ont perdu 0,24 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en baisse de 0,08 %, tandis que le Nikkei japonais a perdu 1,16 %.

Le dollar a reculé face au yen, le principal diplomate japonais chargé des questions monétaires ayant mis en garde contre les spéculateurs qui tentent d'affaiblir la monnaie, tandis que le yuan chinois s'est apprécié en raison de la vente présumée de dollars par des banques d'État.

"La Chine et le Japon qui tentent de soutenir leur monnaie reflètent la faiblesse de leurs économies, et ils mettent un pansement sur quelque chose qui nécessite quelque chose de plus important", a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior de Wealthspire Advisors, à New York.

L'indice du dollar a augmenté de 0,22 %, l'euro de 0,27 % à 1,0834 $.

Le yen japonais est resté stable par rapport au dollar américain à 151,50 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'est échangée à 1,2635 $, en hausse de 0,27 % sur la journée.

Le bitcoin a dépassé le niveau de 70 000 dollars et s'est apprécié de 11,4 % à 70 750 dollars.

"L'incroyable demande pour le bitcoin se poursuit, les nouveaux ETF continuant à enregistrer des flux très importants", a déclaré M. Detrick.

Les rendements des bons du Trésor ont légèrement augmenté après la vente aux enchères de 66 milliards de dollars de bons à deux ans, les marchés s'étant habitués à l'idée que la Fed réduise ses taux d'intérêt trois fois cette année.

Les obligations de référence à 10 ans ont perdu 10/32 de leur prix pour atteindre un rendement de 4,2553 %, contre 4,218 % vendredi dernier.

L'obligation à 30 ans a baissé de 19/32 pour atteindre un rendement de 4,428%, contre 4,392% vendredi dernier.

Les prix du pétrole ont progressé en raison des inquiétudes concernant l'offre liées aux réductions de la production russe et aux conflits géopolitiques.

Le brut américain a augmenté de 1,64% pour s'établir à 81,95 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi à 86,75 dollars le baril, en hausse de 1,55% sur la journée.

L'or s'est raffermi à l'approche de données économiques américaines clés cette semaine.

L'or au comptant a augmenté de 0,4 % pour atteindre 2 173,55 $ l'once.