Né dans une famille de paysans de la Chine rurale, Yeung Kwok Keung a inspiré des millions de personnes dans tout le pays, jusqu'à ce que son empire Country Garden entre en crise cette année.

Sur son territoire, Yeung et son entreprise ont reçu de nombreux surnoms, parmi lesquels "le magnat le plus populaire" et "le premier promoteur immobilier de l'univers".

Mais les événements se sont précipités : le délai de paiement d'un coupon de 15 millions de dollars pour cette société autrefois vénérée a expiré mardi sans qu'aucun paiement n'ait été annoncé, ce qui a alimenté les craintes que le plus grand promoteur immobilier privé de Chine n'ait pas honoré sa dette à l'étranger.

Né en 1955, Yeung a fondé Country Garden avec quatre autres personnes en 1992, développant rapidement son activité dans toute la Chine et la transformant en un nom familier au début des années 2000.

Dans un pays où l'humilité et la discrétion sont considérées comme synonymes de réussite, Yeung a respecté les règles, même lorsque son entreprise est devenue l'une des plus grandes de Chine.

"J'étais un paysan et j'ai très peu étudié. Je ne comprends pas beaucoup de choses et je suis une personne stupide", aurait déclaré Yeung à des représentants du gouvernement, selon l'ancien directeur financier de l'entreprise, Wu Jianbin, dans son livre. "Je n'ai pas d'antécédents et je refuse résolument de faire des choses illégales.

Yeung a souvent dit aux gens, y compris lors de réunions de l'entreprise, qu'il n'avait pas porté de chaussures avant l'âge de 18 ans, ont déclaré à Reuters des sources qui ont refusé d'être identifiées en raison du caractère sensible de l'affaire.

Dans une page web commune avec le média d'État Xinhua en 2012, Yeung a été décrit comme ayant des costumes "toujours une taille trop grande, il s'assoit habituellement dans une Volkswagen domestique normale, et vit une vie très frugale".

Il serait pris pour un "entrepreneur d'âge moyen" sur les chantiers de construction en raison de sa tenue vestimentaire, a ajouté Xinhua.

DES LIENS ÉTROITS AVEC LES AUTORITÉS

Basé à Foshan, une ville de deuxième rang dans la province méridionale de Guangdong, Country Garden a été le plus grand promoteur chinois en termes de ventes en 2021 et 2022, dépassant China Evergrande Group, qui est actuellement au cœur de la crise de la dette du secteur immobilier.

C'est en se concentrant sur des villes moins populaires et plus petites de la deuxième économie mondiale que Country Garden a réussi à s'imposer, à mesure que celle-ci s'urbanisait.

Célèbre pour ses slogans "cinq étoiles pour vous" et "on peut vivre dans une villa pour seulement 500 000 yuans (68 386,36 dollars)" au début de son activité, le promoteur a pris de l'ampleur en acquérant des terrains moins chers et en grande quantité auprès des autorités locales, ce qui démontre les liens étroits de Yeung avec les autorités.

En retour, il a construit des projets polyvalents comprenant des hôtels, des magasins, des écoles et souvent des parcs technologiques au cours de la dernière décennie, ce qui a contribué à la performance économique des municipalités locales.

Yeung a souvent été présenté comme un philanthrope de premier plan en Chine, ayant, selon Country Garden, fait don de plus de 10 milliards de yuans (1,37 milliard de dollars) par l'intermédiaire de sa propre organisation caritative au cours de la dernière décennie, en faveur de l'éducation et de la lutte contre la pauvreté. Il a également parrainé des personnes âgées pour qu'elles regardent des opéras chinois, selon Xinhua.

Selon Forbes, la valeur nette de la famille de Yeung s'élève actuellement à 3,8 milliards de dollars. Yeung n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire formulée par l'intermédiaire de la société.

FILM DU TEMPS DES GUERRES

Country Garden était considéré comme un exemple à suivre dans le secteur avant que ses problèmes de liquidités ne soient rendus publics cet été. Un resserrement étouffant des liquidités l'a fait rejoindre la liste croissante des promoteurs chinois qui luttent pour rester à flot sous une montagne de dettes.

Au début de l'année, Yeung a ordonné la diffusion d'un film de guerre lors d'une réunion mensuelle avec les cadres supérieurs, expliquant au personnel qu'il devait s'unir et se battre face à la crise de l'endettement actuelle, a déclaré un ancien employé.

Il semble qu'il ait pris la tête de ce combat. Yeung a récemment prêté à la société 300 millions de dollars sans intérêt et essayait également de vendre ses jets privés, ont rapporté les médias locaux la semaine dernière.

Bien que Yeung ait cédé le poste de président à sa fille, Yang Huiyan, en mars, il reste une force motrice de l'entreprise en tant que conseiller spécial.

Dans une déclaration faite en août, Yeung a énuméré un certain nombre d'attributs qui, selon lui, font de "The Country Garden that I dream of" (le jardin de campagne dont je rêve), dont certains seront essentiels dans le contexte d'une crise de liquidités qui paralyse l'entreprise.

"C'est une entreprise raisonnable, toujours prête à se corriger", a-t-il déclaré. "C'est une entreprise qui sait comment gagner, comment apprendre de l'expérience et appliquer ce qu'elle a appris. (1 $ = 7,3106 yuans chinois renminbi) (Reportage de Clare Jim ; Reportage complémentaire de Dorothy Kam ; Rédaction d'Anne Marie Roantree et Muralikumar Anantharaman)