CNP assurances : baisse de son chiffre d'affaires semestriel

Au premier semestre 2023, CNP assurances indique que son chiffre d'affaires a atteint 19,4 milliards d'euros (- 1,2 milliard d'euro) en baisse de 6% par rapport au 30/06/22 avec une baisse de la collecte à l'international en grande partie compensée par la bonne performance de l'activité en France. Sur cette période, en France, le chiffre d'affaires s'établit à 12,7 milliards d'euros (+ 1,4 milliard d'euros) en hausse de 12% par rapport au 30/06/22.



Le résultat net part du Groupe en IFRS 17 s'élève à 892 millions d'euros, en hausse de + 0,5 milliard d'euros. Cette hausse est liée à l'amélioration des marchés financiers comparativement à un premier semestre 2022 dégradé (sous l'effet d'une forte hausse des taux et une baisse des marchés actions).



Les activités non-vie de La Banque postale assurances contribuent à hauteur de 51 millions d'euros en 2023, dont 34 millions d'euros en IARD.



Les capitaux propres IFRS 17 s'élèvent à 21,4 milliards d'euros, en hausse de 2,4% (+ 0,6 milliard d'euros vs 31/12/22) sous l'effet des plus-values de cession des actions (0,3 milliard d'euro), des effets de marché passant directement par capitaux propres (+ 0,1 milliard d'euros) et des effets de change sur le Brésil.