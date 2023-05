Genève (awp) - Les marchands de pierres précieuses et professionnels de la joaillerie semblent bénéficier du contexte favorable de leurs secteurs, comme celui du luxe en général. Réunis du 11 au 14 mai à l'occasion de la 6ème édition du salon GemGenève, il est difficile pour les organisateurs d'estimer les retombées économiques pour ces métiers séculaires de précision où les accords se scellent par une poignée de main.

Sous l'oeil des nombreuses caméras et agents de sécurité, les 190 exposants s'installent sur des stands allant de 9 à 60m2 loués entre 17'000 et 105'000 francs suisses. Plus de 20 pays sont représentés avec en tête de classement les Etats-Unis, la Suisse, Hong Kong et l'Allemagne. Les Américains représentent un quart du total et le Brésil fait son entrée pour la première fois.

"Nous avons enregistré plus de 5200 visites lors de l'édition précédente en automne 2022, contre 3800 en 2021", explique à l'agence AWP Ronny Totah, co-fondateur de l'événement aux côtés de Thomas Faerber, tous deux marchands genevois de pierres précieuses et de bijoux.

A la question de chiffrer les transactions opérées, "il est toujours difficile d'y répondre car chaque branche connaît sa propre évolution. La gemmologie ne tient pas dans un seul marché," confie l'organisateur. "Mais compte tenu de la forte demande de participation des exposants, c'est sans aucun doute commercialement intéressant."

Marché serein

De retour du Hong Kong International Jewellery Show (HKTDC) organisé pour la première fois depuis trois ans début mars, M. Totah relève que le marché international des pierres précieuses et des bijoux retrouve des niveaux de fréquentation affichés avant la pandémie mondiale. "L'apparition plus importante d'acheteurs privés est remarquée. Cependant sur le plan des affaires, nous observons un certain attentisme face aux prix revus à la hausse. Après la longue absence du marché chinois, un certain temps d'adaptation est nécessaire."

Concernant l'inflation, "il n'a pas eu d'effet de panique", assure M. Faerber. "Le marché est sain grâce notamment à sa diversité de diamants, perles, bijoux anciens et contemporains en circulation. En outre, les pierres de couleurs ont de plus en plus de succès", souligne le co-fondateur.

La création à Genève d'un groupe de réflexion (think tank) sur des problématiques d'approvisionnement ou d'écologie en collaboration avec l'association Gemmologie & Francophonie est en cours de réflexion. Une première séance de travail aura lieu lors du salon.

Nouvelle génération

Organisé en parallèle de la Geneva Luxury Week (événement de ventes aux enchères, conférences et expositions), le salon des gemmes et bijoux "n'est pas juste un événement commercial, mais la représentation du tissu constitué par tous les acteurs du marché qui transmettent leur passion et par les jeunes générations qui vont la perpétuer", s'accordent à dire en conférence de presse les représentants, dont deux sont les filles des co-fondateurs, Ida Faerber et Nadège Totah, qui co-organisent le salon.

Les talents émergents et écoles spécialisées comme la Haute école d'art et de design de Genève (HEAD) ont une place importante dans ce hub, préparant ainsi "non pas la prochaine édition mais la prochaine génération", soulignent-ils. En témoignent le compte Instagram du salon passé de 14'700 abonnés à 23'000 en un an et l'intervention lors d'un colloque de l'influenceuse reconnue Katerina Perez qui fête ses 10 ans d'activité.

Déjà utilisée pour certains procédés, l'intelligence artificielle aura toute sa place dans quelques années, estime le panel. Pour Nadège Totah, "la progression de ChatGPT par exemple est assez effrayante, voir dangereuse pour la qualité du métier. Mais couplé à l'imagination, la fusion entre l'héritage et l'innovation font avancer le secteur."

ib/ck