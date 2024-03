Robeco lance sa stratégie Emerging Markets ex-China Equities

Le 26 mars 2024 à 11:21 Partager

Robeco a annoncé le lancement de sa nouvelle stratégie Emerging Markets ex-China Equities, dont le fonds est classé Article 8 selon le règlement SFDR. Elle permet aux investisseurs d’exclure la Chine de leur allocation aux marchés émergents et d’accroître leur exposition aux marchés émergents de taille plus modeste sous-représentés dans l’indice principal, comme la Corée, Taïwan et le Brésil. La stratégie est constituée de 60 à 80 titres avec un biais de valorisation, qui cible les valorisations attractives présentant un potentiel de hausse des bénéfices.



Wim-Hein Pals, directeur de l'équipe emerging markets equities de Robeco a déclaré : " Nous lançons cette stratégie pour offrir à nos clients et prospects une exposition plus équilibrée aux opportunités des marchés émergents au vu de la domination de la Chine dans l'indice EM".