Alors que les banques centrales du monde entier approchent de la fin de ce qui a ressemblé à une série ininterrompue de hausses de taux d'intérêt, les investisseurs examinent de près la manière dont les consommateurs et les entreprises font face à des conditions de crédit parmi les plus restrictives depuis plus d'une décennie.

Le rebond post-COVID de la Chine ne semble pas s'être produit, tandis qu'en Occident, la Grande-Bretagne et la zone euro ont évité la récession et que les chances d'un atterrissage en douceur aux États-Unis semblent s'accroître.

Kevin Buckland à Tokyo, Ira Iosebashvili à New York et Naomi Rovnick, Karin Strohecker et Amanda Cooper à Londres vous donnent un aperçu de la semaine à venir sur les marchés.

1A LAPIN FATIGUÉ

Les semaines (ou les mois) qui viennent de s'écouler ont été difficiles pour la Chine, deuxième économie mondiale : les turbulences sur le marché de l'immobilier reprennent de plus belle, la croissance et l'investissement privé restent fragiles, et la consommation et les services peinent à concrétiser l'essor post-COVID tant espéré.

Les marchés ont été déçus par l'absence de mesures de relance concrètes à la suite de la réunion du Politburo de fin juillet, et diverses séries de données PMI ont tracé une voie moins claire pour l'avenir.

Les données sur les ventes au détail en Chine, attendues mardi, montreront si les dépenses peuvent s'accrocher au taux de croissance d'environ 3 % en juin, loin des chiffres à deux chiffres du début de l'année.

La production industrielle est attendue le même jour, de même que les investissements en actifs fixes et les données du NBS sur le secteur du logement, qui fourniront un bilan de santé du très important secteur de l'immobilier.

2ATTENDEZ UNE MINUTE

Alors que l'attention des marchés se tourne vers la réunion de la Réserve fédérale à Jackson Hole, Wyoming, à la fin du mois, les investisseurs se concentreront sur les minutes de la dernière réunion de politique de la banque centrale, ainsi que sur les ventes au détail américaines.

Le compte rendu de la réunion de la Fed, qui sera publié mercredi, pourrait apporter des éclaircissements sur les opinions exprimées par les décideurs politiques lors de leur réunion des 25 et 26 juillet, au cours de laquelle la banque centrale a relevé ses taux et laissé la porte ouverte à une nouvelle hausse en septembre. Les données sur l'inflation du mois de juillet suggèrent certainement que cette possibilité commence à s'éloigner.

Pendant ce temps, les investisseurs auront un autre aperçu de la santé des consommateurs américains avec le rapport de mardi sur les ventes au détail. Les ventes au détail de juin, publiées le mois dernier, ont augmenté moins que prévu, mais ont néanmoins montré que les consommateurs ont résisté à la hausse des taux d'intérêt. Un résultat similaire pourrait étayer la thèse de l'atterrissage en douceur, du ralentissement de l'inflation et de la croissance durable, qui a soutenu les marchés.

3TECHNIQUEMENT, IL NE S'AGIT PAS D'UNE RÉCESSION

La zone euro a réussi à éviter une récession technique au premier trimestre de cette année, après qu'une révision à la hausse par l'agence de statistiques a montré que le PIB était resté stable pendant cette période, après une contraction de 0,1 % au dernier trimestre de 2022.

Les données du 16 août pourraient confirmer que la croissance s'est accélérée au deuxième trimestre. Une estimation préliminaire réalisée fin juillet a montré que le PIB avait augmenté de 0,3 % au deuxième trimestre par rapport au premier.

Un certain nombre d'indicateurs signalent un ralentissement, y compris une mesure de l'activité des entreprises, qui est entrée en récession, alors que le chômage est à un niveau record.

Les marchés monétaires montrent que les opérateurs pensent que la Banque centrale européenne pourrait relever ses taux d'intérêt une dernière fois cette année, avant de commencer à les réduire au printemps.

Les chiffres du PIB pourraient donner une idée du type de message que les investisseurs pourraient recevoir le mois prochain de la part de Christine Lagarde, présidente de la BCE.

4TROUVER L'ÉQUILIBRE

Après deux semaines tumultueuses, les investisseurs en JGB semblent enfin avoir trouvé un niveau approprié pour les rendements à 10 ans en dessous du nouveau plafond de facto de 1 % - et ce n'est pas loin du niveau où ils se trouvaient avant la modification surprise de la politique de la Banque du Japon.

Après avoir atteint un pic de 6,55 % en neuf ans - ce qui a incité la banque centrale à intervenir pour rétablir le calme - les rendements se sont stabilisés autour de 0,58 %.

La raison n'en est pas la main lourde de la BOJ. En fin de compte, il y a tout simplement trop de demande pour les obligations après des années de rendements inférieurs à 0,5 %.

Les investisseurs ont également réalisé que malgré l'assouplissement des restrictions sur les rendements à long terme, le taux négatif à court terme n'est pas près de disparaître. Les décideurs politiques s'inquiètent de la poursuite de la hausse des salaires et du choc potentiel des difficultés de la Chine sur les exportations.

Les chiffres du PIB de mercredi mettront en évidence le tiraillement entre le regain d'optimisme à l'intérieur du pays et les ralentissements à l'étranger, après un rebond rapide de la récession dans les chiffres du trimestre précédent.

5A JOB POUR LE BOE

Les rapports sur le marché de l'emploi au Royaume-Uni peuvent avoir un impact plus important sur les attentes en matière de taux d'intérêt que n'importe quel autre indicateur, ce qui signifie que tous les regards seront tournés vers les données sur l'emploi attendues le 15 août pour déceler des signes indiquant que la Banque d'Angleterre pourrait se montrer moins optimiste.

La BoE, réagissant à une inflation globale de 7,9 % en juin, a relevé ses taux à 5,25 %, un niveau inégalé depuis 15 ans, le 3 août.

Selon un sondage Citi/YouGov, le public britannique prévoit une inflation de 4,3 % d'ici juillet 2024.

Pourtant, certaines données privées suggèrent que la vigueur du marché de l'emploi, qui a permis aux ménages de continuer à dépenser, est en train de se relâcher. L'offre de main-d'œuvre britannique a augmenté à son rythme le plus élevé en juillet depuis octobre 2009, a déclaré la Confédération du recrutement et de l'emploi.

Les analystes s'attendent généralement à ce que le cycle de hausse des taux de la BoE se termine bientôt. Les stratèges de Morgan Stanley prévoient une nouvelle hausse en septembre, suivie d'une pause prolongée.