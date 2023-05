Le vice-gouverneur de la Banque d'Angleterre, Dave Ramsden, a déclaré jeudi que le rythme auquel la banque centrale réduit ses avoirs en obligations d'État était plus susceptible d'augmenter que de diminuer, à mesure qu'elle met fin à son programme d'assouplissement quantitatif.

La BoE réduit actuellement ses avoirs en obligations d'État de 80 milliards de livres (101 milliards de dollars) par an à partir du stock de gilts qu'elle a acheté pour tenter de stimuler l'économie entre 2009 et 2021 et qui, à son apogée, s'élevait à 875 milliards de livres.

"Il y a un potentiel de hausse pour nous. Compte tenu de l'expérience de la première année (de resserrement quantitatif), je ne pense pas que nous puissions baisser", a déclaré M. Ramsden, qui supervise le bilan de la BoE, aux parlementaires de la commission du Trésor du Parlement.

La BoE réduit ses avoirs en procédant à des ventes directes et en ne réinvestissant pas le produit des gilts qui arrivent à échéance.

(1 $ = 0,7923 livre)