Le gouvernement britannique et la Banque d'Angleterre "feront ce qui est nécessaire, aussi longtemps que nécessaire" pour ramener l'inflation à son objectif de 2 %, a déclaré lundi le ministre des finances Jeremy Hunt, ajoutant aux signes que les taux d'intérêt resteront élevés pendant un certain temps.

"Notre priorité absolue est de fournir une monnaie saine", a déclaré M. Hunt aux responsables financiers lors du dîner annuel de la City of London à Mansion House, dans un discours prononcé aux côtés du gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, qui a déclaré qu'il irait jusqu'au bout de sa mission en matière de réduction de l'inflation.

L'inflation britannique a atteint 11,1 % en octobre, son niveau le plus élevé depuis 41 ans, et sa baisse a été plus lente que dans d'autres grandes économies. Le mois dernier, la BoE a relevé de manière inattendue son taux d'intérêt directeur d'un demi-point de pourcentage pour le porter à 5 %, après que l'inflation se soit maintenue à 8,7 % en mai.

Depuis, M. Bailey a laissé entendre que la BoE pourrait devoir maintenir les taux à leur niveau maximum pendant un certain temps, bien qu'il n'ait pas donné beaucoup d'indications sur le niveau de ces taux. Les marchés estiment que les taux atteindront 6,25 % ou 6,5 % à la fin de l'année ou au début de 2024.

Le Premier ministre Rishi Sunak a promis en janvier de réduire l'inflation de moitié cette année, un objectif qui semble désormais difficile à atteindre.

"En collaboration avec le gouverneur et la Banque d'Angleterre, nous ferons ce qu'il faut aussi longtemps que nécessaire pour lutter contre la persistance de l'inflation et la ramener à l'objectif de 2 %", a déclaré M. Hunt au début d'un discours qui s'est largement concentré sur les changements apportés au secteur des retraites en Grande-Bretagne.

Le ministre des finances a ajouté que les entreprises devraient faire preuve de retenue en matière de marges bénéficiaires, car "la récupération des marges ne profite à personne si elle alimente l'inflation".

M. Hunt a réaffirmé que la lutte contre l'inflation devrait avoir la priorité sur les réductions d'impôts que de nombreux législateurs de son parti conservateur souhaitent mettre en place pour redorer leur blason avant les élections nationales prévues l'année prochaine.

Les travailleurs du secteur public risquent également d'être déçus par les augmentations de salaire que le gouvernement doit annoncer dans le courant du mois.

Réduire l'inflation "signifie prendre des décisions responsables en matière de finances publiques, y compris en ce qui concerne les salaires du secteur public, car emprunter davantage est en soi inflationniste", a déclaré M. Hunt, en s'en tenant à ses précédentes déclarations.

Les syndicats contestent le caractère inflationniste des augmentations de salaires dans le secteur public, car les coûts plus élevés des services publics ne se répercutent pas directement sur l'inflation des prix à la consommation, et le gouvernement a la possibilité d'augmenter les impôts pour les financer.