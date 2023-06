Les actions européennes ont légèrement baissé mercredi après que le secteur de l'immobilier ait entraîné des baisses face à la hausse des rendements obligataires de la zone euro, tandis que des données confirmant une inflation persistante en Grande-Bretagne ont fait baisser les actions londoniennes.

L'indice continental STOXX 600 a baissé de 0,1%. L'indice FTSE 100, fortement exportateur, a baissé de 0,1%, suivant une hausse de la livre après les données sur l'inflation au Royaume-Uni.

L'indice des prix à la consommation britannique a défié les attentes d'un ralentissement et s'est maintenu à 8,7 % en mai. Ces données sont publiées un jour avant la réunion de politique générale de la Banque d'Angleterre, qui devrait relever ses taux d'intérêt pour la treizième fois consécutive.

Les chiffres ont également rappelé que la lutte contre l'inflation menée par les principales banques centrales n'est pas encore terminée, faisant grimper le rendement des obligations d'État allemandes à deux ans, le plus sensible aux prévisions de taux, à son niveau le plus élevé depuis le 10 mars.

"On s'attendait à ce que l'inflation diminue - au moins un peu - mais elle n'a pas obligé, restant obstinément collée et cimentant la perspective d'une hausse des taux demain", a déclaré Danni Hewson, responsable de l'analyse financière chez AJ Bell.

Le rapport a également augmenté la probabilité que la hausse de la BoE soit plus importante que prévu, a ajouté Mme Hewson.

Les investisseurs attendent également le témoignage de deux jours du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, devant les législateurs, où il sera probablement interrogé sur la question de savoir si les taux augmenteront à nouveau en juillet et culmineront dans une fourchette de 5,5 % à 5,75 %, comme prévu.

Les valeurs immobilières ont reculé de 2,2 %, les actions de Kojamo ayant chuté de 3,9 % après que Barclays a revu à la baisse les actions de la société finlandaise d'immobilier résidentiel.

Les actions des sociétés européennes de poste et de logistique ont chuté après que le rival américain FedEx ait annoncé une baisse de ses bénéfices trimestriels mardi.

Deutsche Post, PostNL et l'opérateur postal belge BPost ont chuté de 0,5% à 2%.

Le secteur européen de l'automobile a augmenté de 0,7%, parmi les principaux gains sectoriels, après que les données de l'association des constructeurs automobiles de la région aient montré que les nouvelles immatriculations de voitures ont augmenté en mai.

L'indice STOXX 600 est en voie de réaliser des gains d'à peine 1,5 % en juin, perdant une partie de son élan du premier trimestre de l'année dans un contexte de taux d'intérêt élevés, de préférence des investisseurs pour les actions de valeur et de reprise terne en Chine.

Il devrait maintenant sous-performer l'indice de référence américain S&P 500, qui a progressé de près de 5 % au cours du mois jusqu'à présent.

Une enquête a montré que le ralentissement de l'économie chinoise et de l'économie mondiale est le principal problème qui affecte les entreprises européennes en Chine, avant les tensions politiques avec les États-Unis et le découplage. (Reportage de Shreyashi Sanyal à Bengaluru ; rédaction de Sohini Goswami et Eileen Soreng)