(Alliance News) - Les prix des actions à Londres étaient en baisse à la mi-journée jeudi, tandis que la livre luttait pour une direction, après que la Banque d'Angleterre ait agi plus agressivement qu'initialement prévu, alors qu'elle est aux prises avec l'inflation rampante au Royaume-Uni.

La BoE a augmenté les taux d'intérêt britanniques de 50 points de base à 5,00 % contre 4,50 % précédemment. Cette décision a quelque peu surpris, puisqu'une hausse de 25 points de base était largement attendue. Cependant, les données de l'indice des prix à la consommation de mercredi, qui ont montré que le taux d'inflation annuel du Royaume-Uni est resté à 8,7 % le mois dernier, ont remis la hausse d'un demi-point sur la table.

La BoE a maintenant augmenté ses taux lors de 13 réunions consécutives. Elle a été l'une des premières grandes banques centrales à procéder à un relèvement des taux dans le cycle actuel, mais le taux d'inflation obstiné du Royaume-Uni signifie qu'elle pourrait être l'une des dernières.

"S'il devait y avoir des preuves de pressions plus persistantes, alors un nouveau resserrement de la politique monétaire serait nécessaire", a déclaré la BoE.

L'indice FTSE 100 a perdu 63,09 points, soit 0,8 %, à 7 496,09 points. Le FTSE 250 a perdu 124,88 points, soit 0,7 %, à 18 446,57 points, et l'AIM All-Share a perdu 5,01 points, soit 0,6 %, à 777,61 points.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,8 % à 747,79 et le Cboe UK 250 était en baisse de 0,6 % à 16 187,70. Pendant ce temps, le Cboe Small Companies était en hausse de 0,2% à 13 804,97.

Giles Coghlan, analyste chez HYCM, a déclaré que "les enjeux n'ont jamais été aussi élevés pour les décideurs de la Banque d'Angleterre".

"Il est peu probable que la BoE indique clairement le niveau des taux à ce stade, car la récente fixation rapide des prix perturbe les entreprises et les propriétaires britanniques. Toutefois, les investisseurs ne devraient pas exclure de nouvelles hausses à venir. Malgré la stagflation et la douleur qu'elle causera à court terme, les marchés s'attendent maintenant à ce que les taux dépassent les 6 % au début de 2024, et la menace d'une récession plane plus que jamais", a ajouté M. Coghlan.

La livre a d'abord grimpé immédiatement après la décision, jusqu'à 1,2830 USD, contre 1,2727 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. Cependant, elle s'est ensuite repliée à 1,2757 USD vers 1215 BST.

La décision de la BoE fait suite à l'augmentation par la Banque nationale suisse de son taux directeur de 25 points de base à 1,75 %, ce qui représente une baisse par rapport à l'augmentation de 50 points de base lors de sa réunion de mars. Cette décision était attendue par le marché, selon le consensus cité par FXStreet.

La banque a déclaré que cette mesure visait à "[contrer] les pressions inflationnistes", qui, selon elle, ont "augmenté à nouveau à moyen terme".

D'autres hausses de taux ne sont pas exclues, a ajouté la BNS.

Un discours similaire a été tenu de l'autre côté de l'Atlantique. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré mercredi lors d'une audition au Congrès que la Réserve fédérale américaine prévoyait de continuer à relever les taux d'intérêt, bien qu'à un rythme plus lent.

"Compte tenu du chemin parcouru, il pourrait être judicieux de relever les taux, mais à un rythme plus modéré", a déclaré M. Powell devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants.

La semaine dernière, le Federal Open Market Committee a interrompu sa campagne agressive contre l'inflation après dix hausses consécutives des taux d'intérêt, afin de donner aux décideurs politiques plus de temps pour évaluer la force de l'économie américaine.

"Presque tous les participants au FOMC s'attendent à ce qu'il soit approprié d'augmenter encore un peu les taux d'intérêt d'ici la fin de l'année", a déclaré M. Powell mercredi.

L'euro s'est établi à 1,1006 USD, en hausse par rapport à 1,0949 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 142,08 yens, en légère hausse par rapport à 142,00 yens.

Les actions à New York ont été appelées à baisser. L'indice Dow Jones Industrial Average et l'indice S&P 500 ont baissé de 0,2 %, tandis que le Nasdaq Composite a baissé de 0,3 %.

En tête du FTSE 100 à la mi-journée, Ocado, qui a bondi de 35 % à 581,37 pence, a fait l'objet de spéculations de rachat.

Le détaillant en ligne Amazon.com a refusé de commenter si un rachat de l'épicier en ligne et de la société de technologie d'entreposage était à l'ordre du jour, a rapporté Reuters jeudi.

Le Times avait précédemment fait état de "rumeurs" selon lesquelles des entreprises technologiques américaines telles qu'Amazon envisageaient une offre de 8 livres sterling par action.

"Les actions [d'Ocado] ont été aussi plates qu'une bouteille de limonade ouverte depuis la pandémie, mais des tiers, y compris Amazon, pourraient encore voir de la valeur dans la marque, la technologie et l'infrastructure", a commenté Danni Hewson, analyste chez AJ Bell.

"Les espoirs d'Ocado de devenir un partenaire d'épicerie en ligne pour les entreprises du monde entier n'ont eu qu'un succès limité et les actionnaires pourraient être ouverts à un soumissionnaire qui mettrait fin à leurs souffrances.

Les actions d'Amazon étaient en baisse de 0,4 % à 124,39 USD l'unité lors des échanges pré-marché à New York jeudi.

Le pétrole Brent était coté à 75,38 USD le baril à la mi-journée à Londres jeudi, en baisse par rapport à 76,92 USD à la fin de la journée de mercredi.

Shell a perdu 0,9% à Londres, bien que Morgan Stanley l'ait relevé de "sous-pondéré" à "égal". BP a perdu 0,5 %, suivant également la baisse des prix du Brent.

Sur l'AIM de Londres, Falcon Oil & Gas a chuté de 34 %, en raison de la sous-performance de son puits A2H.

La société pétrolière et gazière basée à Dublin, qui se concentre sur l'Australie, l'Afrique du Sud et la Hongrie, a déclaré que son puits A2H dans le sous-bassin de Beetaloo en Australie a produit 0,97 million de pieds cubes par jour pendant plus de 50 jours, et qu'il produit actuellement 0,83 mmcf/jour.

L'entreprise a fait remarquer que les débits ne reflètent pas la "véritable capacité de production" du puits A2H.

Ailleurs, Alpha Financial Markets a perdu 19%. Elle a fait état d'une croissance de ses bénéfices annuels, mais a averti qu'elle s'attendait à ce que "des niveaux accrus de concurrence" soient une caractéristique à court terme.

La société de conseil en gestion d'actifs et de patrimoine et en assurance a déclaré que son chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 31 mars a bondi de 45 %, passant de 158 millions de livres sterling à 228,7 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a grimpé de 73 %, passant de 14,9 millions de livres sterling à 25,8 millions de livres sterling.

La société a augmenté son dividende final de 40 %, à 10,50 pence par action, ce qui porte le dividende total pour l'exercice à 14,20 pence, soit une hausse de 37 % par rapport à 10,40 pence.

Le directeur général, Luc Baque, a déclaré que la société avait "dépassé" les attentes et enregistré une croissance générale, en particulier en Amérique du Nord. Pour ce qui est de l'avenir, Alpha Financial s'est dit "conscient" de l'incertitude économique.

"Nous avons également constaté récemment un allongement du cycle de vente et une concurrence accrue en raison de la surcapacité actuelle sur le marché mondial du conseil. Cela devrait être une toile de fond à court terme, alors que le marché du conseil équilibre l'offre avec la demande globale. Les perspectives à moyen et long terme pour nos principaux marchés clients sont positives, les moteurs structurels de la demande et de la croissance restant solides", a ajouté la société.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 1,3 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,7 %.

L'or était coté à 1 927,93 USD l'once jeudi à la mi-journée à Londres, en légère baisse par rapport à 1 930,37 USD mercredi.

Le calendrier économique prévoit le dernier rapport sur les demandes d'emploi aux États-Unis à 1330 BST.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

