La Banque d'Angleterre sera beaucoup plus agressive dans le resserrement de sa politique qu'on ne le pensait auparavant, car elle lutte pour contenir une inflation obstinément élevée qui atteint le taux le plus élevé parmi les économies avancées du Groupe des Sept, selon un sondage de Reuters.

Les prix à la consommation ont augmenté de 8,7 % en termes annuels le mois dernier, en baisse par rapport à 10,1 % en mars mais plus rapidement que les 8,2 % prévus par un sondage Reuters, tandis qu'une mesure très surveillée de l'augmentation des prix de base a atteint son plus haut niveau depuis 31 ans, selon les données officielles publiées avant la réalisation du sondage.

Les prix des obligations d'État britanniques ont chuté dans les jours qui ont suivi la publication des données, les investisseurs ayant ajouté aux paris que l'inflation élevée obligerait la BoE à continuer à relever les taux d'intérêt, tandis que les créanciers ont retiré leurs offres de prêts hypothécaires.

"Le taux d'inflation du mois d'avril au Royaume-Uni a fait l'effet d'une bombe. Cela appelle à l'action. Étant donné que la Banque d'Angleterre dépend des données, nous prévoyons désormais deux hausses de taux de 25 points de base (en août et en septembre) en plus de celle que nous attendions déjà en juin", a écrit Simon Wells chez HSBC.

Alors que les marchés tablent sur un pic de 5,50 %, les prévisions médianes du sondage réalisé entre le 25 et le 31 mai étaient moins tranchées, plaçant le taux d'escompte 25 points de base au-dessus de son niveau actuel de 4,75 % après la réunion du 22 juin et le faisant culminer à 5,00 % d'ici à la fin du troisième trimestre.

Quarante-huit des 50 économistes interrogés s'attendaient à une augmentation de 25 points de base le mois prochain, et deux à une augmentation plus importante de 50 points de base. Par ailleurs, 27 économistes sur 47 voyaient le taux d'escompte à 5,00 % ou plus à la fin du mois de septembre.

Le taux d'escompte devait rester à 5,00 % jusqu'au début de l'année prochaine, frappant les portefeuilles des consommateurs endettés qui ressentent déjà les effets de la crise du coût de la vie. Il devrait terminer l'année prochaine à 4,00 %, soit plus que les 3,50 % prévus précédemment.

Il s'agit d'une nette amélioration par rapport à un sondage publié le 5 mai, qui indiquait que la BoE aurait terminé après avoir porté ses taux à 4,50 % le 11 mai. Tous les contributeurs à ce sondage et au dernier, à l'exception de trois d'entre eux, ont revu à la hausse leurs prévisions pour la fin de l'année.

Interrogés sur le risque le plus important pour leurs prévisions, 25 des 27 répondants à une question supplémentaire ont déclaré que le taux maximal serait plus élevé que prévu plutôt que plus bas.

"Les risques sont orientés à la hausse simplement parce que la BoE est toujours très optimiste et que, au cours des quatre derniers mois, les données sur l'inflation à court terme ont dépassé les prévisions de la Banque, ce qui a été la principale justification de l'augmentation des taux d'intérêt", a déclaré Kallum Pickering chez Berenberg.

La semaine dernière, Jonathan Haskel, membre du comité de politique monétaire, a déclaré que la Banque devait se prémunir contre le risque que l'inflation élevée ne se maintienne de manière inattendue, et qu'elle pourrait être amenée à relever davantage les taux d'intérêt.

Depuis décembre 2021, la Banque a procédé à 12 augmentations consécutives, ajoutant 4,4 points de pourcentage lors de la plus forte hausse des taux depuis 1989, mais on s'attendait à ce qu'elle fasse une pause après la décision de ce mois-ci, comme bon nombre de ses homologues mondiaux.

