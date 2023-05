L'inflation s'atténue mais les principales banques centrales continuent de relever leurs taux d'intérêt, la Banque d'Angleterre ayant procédé jeudi à sa douzième hausse consécutive des taux d'intérêt.

Les marchés financiers pensent néanmoins que le cycle de resserrement le plus agressif depuis des décennies pourrait bientôt prendre fin, un sentiment renforcé par les récentes turbulences du secteur bancaire qui ont accru les risques de récession mondiale.

À ce jour, dix économies développées ont relevé leurs taux d'un total de 3 515 points de base (pb) au cours de ce cycle.

Le Japon est le seul à ne pas avoir augmenté ses taux.

Voici un aperçu de la position des décideurs politiques, des plus optimistes aux plus pessimistes.

GRAPHIQUE : La course à la hausse des taux https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/myvmowjmxvr/chart.png

1) ÉTATS-UNIS

La Fed a relevé ses taux d'un quart de point à 5,00-5,25 % mercredi dernier, poursuivant ainsi sa série de hausses la plus agressive depuis les années 1980.

La banque centrale américaine a proposé un peu de réconfort aux marchés, en baissant le libellé de sa déclaration de politique générale selon lequel elle "anticipe" d'autres hausses de taux.

Le directeur de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que l'inflation restait la principale préoccupation et qu'il était donc trop tôt pour affirmer avec certitude que le cycle de hausse des taux était terminé.

GRAPHIQUE : La Fed relève ses taux et ouvre la porte à une pause https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/zgpobygrmvd/chart.png

2) NOUVELLE-ZÉLANDE

La Reserve Bank of New Zealand a choqué les marchés en avril en augmentant de manière inattendue son taux d'intérêt de 50 points de base pour le porter à 5,25 %, soit le taux le plus élevé depuis plus de 14 ans. Aucun économiste interrogé par Reuters n'avait prédit cette décision.

La banque centrale a déclaré que l'inflation était encore "trop élevée" et que l'emploi dépassait les "niveaux maximaux durables". Les analystes ont revu leurs prévisions concernant le pic des taux d'intérêt à 5,5 %.

GRAPHIQUE : La RBNZ surprend le marché avec une hausse des taux plus importante https://www.reuters.com/graphics/NEWZEALAND-ECONOMY/mopakbgjapa/chart.png

3) CANADA

En mars, la Banque du Canada est devenue la première grande banque centrale à interrompre le resserrement monétaire au cours de ce cycle.

Le taux directeur au jour le jour de la BoC reste à 4,50 %, l'objectif étant de le maintenir à ce niveau tant que l'inflation baisse à 3 % vers le milieu de l'année.

Les acteurs du marché pensent qu'il n'y aura pas de changement avant l'année prochaine, selon une enquête de la banque centrale publiée le 24 avril.

GRAPHIQUE : La Banque du Canada suspend ses hausses de taux d'intérêt https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-CENTRALBANKS/byvrlewjqve/chart.png

4) BRETAGNE

La Banque d'Angleterre a augmenté son taux d'intérêt directeur de 25 points de base à 4,5 % comme prévu jeudi, cherchant à freiner l'inflation la plus élevée de toutes les grandes économies.

La banque centrale a déclaré qu'elle ne s'attendait plus à une récession, mais qu'elle prévoyait que la baisse de l'inflation prendrait plus de temps qu'elle ne l'espérait, principalement en raison de l'augmentation inattendue et persistante des prix des denrées alimentaires.

GRAPHIQUE : La Banque d'Angleterre relève ses taux pour la douzième fois consécutive https://www.reuters.com/graphics/BRITAIN-BOE/dwpkdnjgzvm/chart.png

5) AUSTRALIE

La banque centrale australienne a déjoué les attentes d'une pause en augmentant ses taux de 25 points de base en mai.

Le taux d'escompte se situe maintenant à 3,85 %, son plus haut niveau depuis 12 ans, et la RBA a déclaré qu'un "resserrement supplémentaire" pourrait être nécessaire pour garantir que l'inflation revienne à son niveau cible dans un "délai raisonnable".

GRAPHIQUE : Une hausse de taux inattendue https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/THEMES/znvnbqkqzvl/chart.png

6) NORVÈGE

La banque centrale norvégienne a augmenté son taux d'intérêt principal de 25 points de base jeudi dernier pour le porter à 3,25 %. Elle a déclaré qu'une autre hausse en juin était probable - et que d'autres pourraient être nécessaires si la monnaie reste faible.

La couronne norvégienne a connu une année terrible, le dollar ayant augmenté de près de 9 % par rapport à la monnaie en 2023. Entre-temps, l'inflation reste élevée, le taux de base atteignant 6,3 % en avril.

GRAPHIQUE : La Banque de Norvège continue d'augmenter ses taux La Banque de Norvège continue d'augmenter ses taux https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-CENTRALBANKS/zjpqjolmrvx/chart.png

7) ZONE EURO

La BCE a relevé son taux de dépôt de 25 points de base jeudi dernier pour le porter à 3,25 %, soit sa septième hausse consécutive, mais la plus faible depuis qu'elle a commencé à relever ses taux l'été dernier.

La banque centrale a gardé ses options ouvertes sur les mouvements futurs, car elle continue à lutter contre l'inflation obstinément élevée dans la zone euro.

La présidente Christine Lagarde a déclaré que si la politique monétaire est sans aucun doute restrictive, elle ne l'est pas encore "suffisamment", notant que "les perspectives d'inflation sont trop élevées et le sont depuis trop longtemps".

GRAPHIQUE : La BCE assouplit le rythme de ses hausses de taux d'intérêt https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-CENTRALBANKS/znvnbqwdqvl/chart.png

8) SUÈDE

La Riksbank a augmenté les coûts d'emprunt de 50 points de base en avril à 3,5%, mais a déclaré qu'elle avait presque terminé le resserrement de la politique, ce qui a provoqué une baisse de la couronne suédoise.

Le taux d'inflation sous-jacent de la Suède, hors prix de l'énergie, a baissé à 8,9% en mars, mais reste bien au-dessus de l'objectif de 2% de la banque centrale.

Alors que les investisseurs s'attendaient à ce que les taux culminent à 4 %, la Riksbank a laissé entendre qu'une seule hausse supplémentaire de 25 points de base était probable.

GRAPHIQUE : La Riksbank dit que les hausses sont presque terminées La Riksbank dit que les hausses sont presque terminées https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-CENTRALBANKS/gkplwajqevb/chart.png

9) SUISSE

La Banque nationale suisse a augmenté son taux d'intérêt principal de 50 points de base en mars pour le porter à 1,5 %, déclarant que le rachat d'urgence de Credit Suisse par UBS avait "mis un terme" au risque de crise bancaire.

L'inflation suisse s'est ralentie à 2,6 % en avril, contre 3,4 % en février, mais est restée au-dessus de la fourchette cible de la BNS pour le treizième mois consécutif.

Les traders s'attendent à une nouvelle hausse de 25 points de base en juin, selon les prix du marché.

GRAPHIQUE : La BNS laisse entrevoir de nouvelles hausses de taux avant https://www.reuters.com/graphics/CEN-WRAP/lgpdkaboevo/chart.png

10) JAPON

La Banque du Japon devrait rester la banque centrale la plus dovish du monde sous la direction du nouveau gouverneur Kazuo Ueda.

Lors de la première réunion de M. Ueda, fin avril, la BOJ a maintenu ses taux très bas et sa politique de contrôle de la courbe des rendements, qui plafonne les taux d'intérêt sur les obligations d'État à long terme.

La BOJ a également annoncé un plan de révision de ses politiques monétaires passées, mais a précisé que cet exercice prendrait un an et demi.

GRAPHIQUE : Ueda maintient des taux d'intérêt très bas https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/THEMES/akveqjkzqvr/chart.png