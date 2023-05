La Banque d'Angleterre a relevé son taux d'intérêt directeur d'un quart de point de pourcentage à 4,5 % jeudi, portant les coûts d'emprunt à leur plus haut niveau depuis 2008 avec sa douzième hausse de taux consécutive, alors qu'elle cherche à freiner l'inflation la plus rapide de toutes les grandes économies.

La banque centrale ne prévoit plus de récession après avoir revu à la hausse ses prévisions de croissance par rapport aux chiffres sombres publiés en février, ce qui représente la plus forte amélioration depuis qu'elle a commencé à publier des prévisions en 1997.

Toutefois, elle s'attend désormais à ce que la baisse de l'inflation soit plus lente qu'elle ne l'espérait, principalement en raison de l'augmentation inattendue et persistante des prix des denrées alimentaires.

"S'il devait y avoir des preuves de pressions plus persistantes, alors un nouveau resserrement de la politique monétaire serait nécessaire", a déclaré la BoE, en conservant les mêmes indications sur les actions futures qu'en février et en mars.

Un sondage Reuters réalisé la semaine dernière a montré que la plupart des économistes s'attendaient à ce que la BoE maintienne ses taux après une hausse d'un quart de point en mai, mais les contrats à terme sur les taux d'intérêt avant la décision de jeudi prévoyaient un pic de 5 % pour les taux d'intérêt à l'automne.

Les décideurs politiques ont voté 7-2 pour l'augmentation de mai, conformément aux attentes des économistes selon un sondage Reuters, alors que les membres du Comité de politique monétaire Silvana Tenreyro et Swati Dhingra ont à nouveau exprimé leur opposition à un nouveau resserrement.

La BoE a été la première grande banque centrale à commencer à augmenter les coûts d'emprunt en décembre 2021, mais elle a été accusée par les critiques de ne pas agir de manière assez agressive alors que l'inflation se dirigeait vers un plus haut de quatre décennies de 11,1 % atteint en octobre.

La semaine dernière, la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne ont toutes deux relevé leurs taux d'emprunt de référence de 25 points de base. Alors que le président de la Fed, Jerome Powell, a fait allusion à une pause, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré qu'il était trop tôt pour s'arrêter.

Le problème de l'inflation élevée en Grande-Bretagne provient en grande partie de sa forte dépendance à l'égard du gaz naturel importé pour la production d'électricité, ce qui l'expose particulièrement à la flambée des prix de l'énergie après l'invasion de l'Ukraine par la Russie l'année dernière.

Les prix de l'énergie ont maintenant fortement baissé et la banque centrale s'attend à une baisse de l'inflation à 5,1 % d'ici la fin de l'année, contre 10,1 % en mars. Mais cette baisse est moins importante que celle de 3,9 % prévue en février et la BoE prévoit que l'inflation ne reviendra pas à son objectif de 2 % avant le début de l'année 2025.

Les prévisions plus élevées concernant les prix des denrées alimentaires ont ajouté environ 1 point de pourcentage à l'inflation future par rapport à février, a déclaré la BoE.

La plupart des décideurs de la BoE considèrent qu'il existe des risques "significatifs" de révision à la hausse de ces prévisions d'inflation. Compte tenu de ces éléments, l'inflation ne devrait pas être sensiblement inférieure à son objectif au cours des prochaines années, même si les taux d'intérêt augmentent encore d'un quart de point ou plus.

La BoE craint que la forte croissance récente des salaires ne devienne un problème durable pour l'économie.

"Les taux de rémunération pourraient se stabiliser à des niveaux supérieurs à ceux compatibles avec l'objectif d'inflation de 2 %, et ce de manière durable à moyen terme", a déclaré la banque centrale.

Le mois dernier, l'économiste en chef de la BoE, Huw Pill, a déclaré que les entreprises et les particuliers britanniques devaient accepter la baisse de leurs revenus en termes corrigés de l'inflation, ce qui a déclenché une vague de critiques de la part des syndicats et de certains anciens responsables de la fixation des taux d'intérêt de la BoE.

La BoE a prévu que l'économie croîtrait de 0,25 % cette année, alors qu'elle prévoyait en février une contraction de 0,5 %.

L'énergie moins chère, les mesures de relance budgétaire et l'amélioration de la confiance des entreprises et des consommateurs font que la BoE ne prévoit plus de récession cette année et s'attend à ce que l'économie soit 2,25 % plus importante dans trois ans qu'elle ne l'était auparavant.

Le budget du gouvernement annoncé en mars devrait stimuler la production économique d'environ 0,5 % au cours des prochaines années.

La BoE estime qu'environ un tiers des hausses de taux d'intérêt passées ont été répercutées sur les ménages et les entreprises, ce qui représente une répercussion plus lente que lors des cycles de resserrement précédents, en raison d'une proportion plus élevée de propriétaires ayant contracté des prêts hypothécaires à taux fixe.