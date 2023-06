Londres (awp/afp) - La livre britannique se stabilisait face au dollar jeudi après la décision de la Banque d'Angleterre de relever ses taux de 0,5 point à 5%, quand la livre turque s'effondrait jusqu'à un nouveau record historique après un revirement majeur de la Banque centrale turque.

Vers 12H20 GMT (15H20 à Paris), la livre britannique gagnait 0,02% à 1,2773 dollar et restait complètement stable à 86,03 pence pour un euro.

La Banque d'Angleterre a relevé jeudi ses taux pour la 13e fois consécutive et opté pour une marche plus haute que ces derniers mois pour contrer l'inflation britannique. Les taux se situent désormais à 5%, un sommet depuis octobre 2008 et la grande crise financière.

La livre a d'abord sursauté face au billet vert, grimpant de 0,5% après l'annonce, avant d'effacer ses gains.

"La livre a l'air d'hésiter et a une réaction assez volatile", remarque Craig Erlam, analyste chez Oanda: "Les hausses de taux sont généralement bénéfiques pour une monnaie, mais lorsqu'elles atteignent des niveaux qui pourraient sérieusement menacer l'économie, il y a des chances que l'effet inverse soit observé".

L'inflation au Royaume-Uni reste la plus élevée des pays du G7 et n'a pas reculé en mai, se maintenant à 8,7% sur un an.

Jeudi, la Banque centrale turque a quant à elle relevé son taux directeur à 15% dans un revirement majeur lors de sa première réunion de politique monétaire depuis la réélection du président Erdogan.

Mais les investisseurs espéraient une hausse encore plus marquée, alors que l'inflation est repassée en mai sous la barre des 40% pour la première fois en seize mois, selon les chiffres officiels.

La livre turque chutait de 2,52% à 24,18 livres pour un dollar peu après avoir sombré à un plus bas historique face au billet vert, à 24,32 livres.

Cours de jeudi Cours de mercredi 12H25 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0988 1,0986 EUR/JPY 156,02 155,88 EUR/CHF 0,9826 0,9812 EUR/GBP 0,8603 0,8603 USD/JPY 141,99 141,88 USD/CHF 0,8943 0,8931 GBP/USD 1,2773 1,2770

afp/rp