New York (awp/afp) - La livre britannique reculait jeudi face au dollar après la hausse d'un demi-point de pourcentage des taux directeurs la Banque d'Angleterre et la livre turque s'effondrait à un plus bas historique après un revirement majeur de la Banque centrale turque.

Vers 19H40 GMT, la livre britannique cédait 0,20% face au billet vert à 1,2745 dollar mais grappillait 0,08% face à l'euro à 85,96 pence pour un euro.

Le dollar gagnait quant à lui 0,27% face à l'euro à 1,0956 dollar alors que le patron de la Fed, Jerome Powell, a réitéré devant le Congrès jeudi que deux autres hausses de taux, plus faibles que les récents tours de vis, étaient probables d'ici la fin de l'année.

Au Royaume-Uni, la banque centrale a relevé ses taux pour la 13e fois consécutive et opté pour une marche plus haute que ces derniers mois afin de contrer l'inflation. Les taux se situent désormais à 5%, un sommet depuis octobre 2008 et la grande crise financière.

"L'ampleur de la hausse a surpris les investisseurs, les marchés avaient à 60% plutôt anticipé un relèvement de seulement 25 points de base", a noté Jose Torres, économiste pour Interactive Brokers.

Selon lui, il y a désormais 30% de chances que la Banque d'Angleterre (BoE) dope son taux directeur jusqu'à 6,25% d'ici février pour lutter contre l'inflation qui, au Royaume-Uni, reste la plus élevée des pays du G7 à 8,7% sur un an en mai.

La livre a eu une réaction hésitante au cours de la séance: "les hausses de taux sont généralement bénéfiques pour une monnaie, mais lorsqu'elles atteignent des niveaux qui pourraient sérieusement menacer l'économie, il y a des chances que l'effet inverse soit observé", a expliqué Craig Erlam, analyste chez Oanda.

La Banque centrale turque a quant à elle relevé son taux directeur à 15%, dans un revirement majeur lors de sa première réunion de politique monétaire depuis la réélection du président Erdogan.

Mais les investisseurs espéraient une hausse encore plus marquée: le consensus des économistes s'attendait à une hausse du taux à 20%, a souligné Chris Low de FNH Financial.

L'inflation en Turquie est repassée en mai sous la barre des 40% pour la première fois en seize mois, selon les chiffres officiels.

La livre turque chutait de 5,16% à 24,85 livres sombrant à un plus bas historique face au billet vert.

Cours de jeudi Cours de mercredi 19H40 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0956 1,0986 EUR/JPY 156,80 155,88 EUR/CHF 0,9811 0,9812 EUR/GBP 0,8596 0,8603 USD/JPY 143,12 141,88 USD/CHF 0,8955 0,8931 GBP/USD 1,2745 1,2770

afp/rp