Londres (awp/afp) - La livre perdait du terrain mercredi face à l'euro et au dollar, après la publication des chiffres de l'inflation au Royaume-Uni, plus bas qu'anticipé, ce qui pourrait se traduire par un moindre resserrement monétaire de la Banque d'Angleterre.

Vers 09H30 GMT (11H30 HEC), la livre perdait 0,66% à 1,2949 dollar et 0,72% à 86,76 pence pour un euro.

L'inflation a ralenti plus que prévu au Royaume-Uni en juin, à 7,9% sur un an contre 8,7% en mai, indique mercredi l'Office national des statistiques (ONS).

"L'indice des prix à la consommation pour le mois de juin s'est avéré inférieur aux attentes", explique Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

Si ce ralentissement devrait bien être "accueilli par l'économie", il affaiblit la livre, note-il.

"L'inflation britannique ralentissant enfin, les marchés s'attendent désormais à une plus grande retenue de la part de la Banque d'Angleterre", explique l'analyste.

L'inflation britannique reste cependant la plus élevée des pays du G7 - l'inflation a par exemple freiné à 3% aux Etats-Unis et à 4,5% en France en juin - et se situe toujours à un niveau bien supérieur à l'objectif de 2% de la BoE.

"La BoE a encore du chemin à faire dans le cycle de hausse actuel, mais elle sera probablement moins agressive que certains l'avaient prédit avant la publication" des données sur les prix à la consommation, avance M. Evangelista.

"Les données de l'inflation devraient faire pencher la BoE vers (une augmentation de son taux directeur de) 25 points de base plutôt que 50 points de base" de son taux directeur, actuellement à 5%, souligne Derek Halpenny, analyste chez MUFG.

Cours de mercredi Cours de mardi 09H30 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1235 1,1229 EUR/JPY 157,12 155,89 EUR/CHF 0,9637 0,9630 EUR/GBP 0,8676 0,8613 USD/JPY 139,85 138,83 USD/CHF 0,8577 0,8576 GBP/USD 1,2949 1,3036

afp/jh