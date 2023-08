(Alliance News) - Les actions européennes sont entrées dans l'après-midi de jeudi sur le recul, prolongeant les pertes subies mercredi à la suite de l'abaissement de la note de crédit américaine par Fitch, tandis que la livre a eu du mal à progresser après que la Banque d'Angleterre a relevé ses taux de 25 points de base, comme prévu.

La livre s'est échangée à 1,2631 USD après la décision de la BoE, contre 1,2659 USD auparavant et 1,2707 USD mercredi en fin de journée.

L'indice FTSE 100 a perdu 45,55 points, soit 0,6 %, à 7 516,08. Le FTSE 250 était en hausse de 53,25 points, soit 0,3%, à 18 866,13, et l'AIM All-Share était en hausse de 1,25 points, soit 0,2%, à 759,34.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,5% à 749,23, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,2% à 16525,25, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,2% à 13 762,29.

La BoE a relevé les taux d'intérêt britanniques de 25 points de base à 5,25 % contre 5,00 % précédemment. Cette décision a été soutenue par la plupart des membres du comité de politique monétaire, bien que deux d'entre eux aient préféré une augmentation de 50 points de base.

La BoE a déclaré : "L'inflation mesurée par l'IPC reste bien supérieure à l'objectif de 2 %. On s'attend à ce qu'elle diminue encore de manière significative, pour atteindre environ 5 % d'ici la fin de l'année, en raison de la baisse de l'inflation des prix de l'énergie et, dans une moindre mesure, des prix des denrées alimentaires et des biens de base. L'inflation des prix des services, cependant, devrait rester élevée à un niveau proche de son taux actuel à court terme.

"Dans la projection la plus probable, ou modale, du comité de politique monétaire d'août, conditionnée par les taux d'intérêt du marché, l'inflation de l'IPC revient à l'objectif de 2 % d'ici le deuxième trimestre de 2025. Elle tombe ensuite en dessous de l'objectif à moyen terme, car l'augmentation des capacités de production inutilisées réduit les pressions inflationnistes intérieures, tout en diminuant les pressions sur les coûts extérieurs".

Lors de sa dernière réunion en juin, la BoE a relevé les taux d'intérêt britanniques de 50 points de base. Elle avait puisé dans son arsenal avec une hausse d'un demi-point après un taux d'inflation britannique plus élevé que prévu en mai.

Lors de cette réunion, cependant, la banque a pris en compte l'inflation plus froide que prévu du mois de juin. Selon les données de l'Office des statistiques nationales du mois dernier, les prix à la consommation ont augmenté de 7,9 % en juin, ce qui représente un ralentissement par rapport au bond de 8,7 % enregistré en mai.

En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort étaient en baisse de 0,7 %.

L'euro s'établissait à 1,0922 dollar jeudi à la mi-journée, heure de Londres, contre 1,0940 dollar à la clôture des marchés boursiers européens mercredi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 143,04 yens, en baisse par rapport à 143,32 yens.

Dans le FTSE 100, Rolls-Royce était en hausse de 3,2%, après avoir publié une bonne série de résultats intermédiaires.

Au cours des six mois précédant le 30 juin, le fabricant londonien de systèmes de puissance et de propulsion a enregistré un bénéfice avant impôt de 1,42 milliard de livres sterling, contre une perte de 1,75 milliard de livres sterling un an plus tôt, les coûts de financement ayant été ramenés à 313 millions de livres sterling, contre 2,27 milliards de livres sterling un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 34 % pour atteindre 7,52 milliards de livres sterling, contre 5,60 milliards de livres sterling l'année précédente, grâce à l'augmentation des livraisons de gros moteurs, aux améliorations contractuelles et à l'augmentation du nombre de visites dans les ateliers de gros moteurs, a déclaré Rolls-Royce.

En ce qui concerne l'avenir, Rolls-Royce a relevé ses prévisions de bénéfice d'exploitation sous-jacent pour l'ensemble de l'année entre 1,2 milliard et 1,4 milliard de livres sterling, contre 652 millions de livres sterling en 2022. Elle avait précédemment prévu un bénéfice de 800 millions à 1,0 milliard de livres sterling.

Next a augmenté de 0,2 %.

Le détaillant de vêtements et d'articles pour la maison basé à Leicester a déclaré que les ventes à prix complet au cours du deuxième trimestre terminé le 29 juillet étaient en hausse de 6,9 % par rapport à l'année dernière, avec des ventes en ligne en hausse de 10 % par rapport à l'année précédente et des ventes au détail en hausse de 2,2 %.

Next a indiqué que ses ventes de fin de saison s'étaient bien déroulées, avec des taux de liquidation supérieurs aux attentes et une augmentation d'environ 4 millions de livres sterling du bénéfice avant impôts de la société.

Charlie Huggins, analyste au Wealth Club, s'est demandé combien de temps encore cette "excellente" performance de Next pourrait durer.

"Jusqu'à présent, l'année 2023 n'a pas été aussi mauvaise que prévu pour le consommateur britannique, ce qui a profité à Next et à ses pairs. La grande question est de savoir combien de temps cela peut encore durer. Les signes récents de modération de l'inflation sont porteurs d'espoir pour l'économie, mais plus les taux d'intérêt resteront supérieurs à 5 %, plus la pression sur les revenus disponibles risque d'être forte", a-t-il averti.

BT Group, Reckitt Benckiser et Lloyds Banking étaient en baisse, car les actions sont devenues ex-dividende, ce qui signifie que les nouveaux acheteurs n'ont pas droit au dernier paiement. Les entreprises de premier ordre ont perdu respectivement 4,8 %, 2,5 % et 1,8 %.

Dans le FTSE 250, Helios Towers a fait un bond de 8,9 %.

La société indépendante d'infrastructures de télécommunications a déclaré qu'au cours des six mois précédant le 30 juin, sa perte avant impôts s'est réduite à 39,4 millions USD, contre 122,2 millions USD l'année précédente.

Helios a attribué ce résultat à une augmentation de 74% du bénéfice d'exploitation à 69,3 millions USD, ainsi qu'à un gain sur la juste valeur des instruments dérivés de 900 000 USD, contre une perte en 2022, qui a été "partiellement compensé par une augmentation du coût des ventes, des dépenses administratives et des coûts financiers".

Le chiffre d'affaires a augmenté de 32% à 350,2 millions USD, contre 265,4 millions USD l'année précédente, grâce à la croissance des locations ainsi qu'à une contribution de 38,7 millions USD provenant des acquisitions au Malawi et à Oman, qui ont été achevées en 2022.

Le directeur général, Tom Greenwood, a déclaré : "Je suis ravi de la performance de la société au cours du premier semestre de l'année, qui a notamment enregistré un nombre record de locations organiques et une amélioration continue de la satisfaction de la clientèle."

Sur le marché AIM de Londres, Devolver Digital a perdu 28 %.

L'éditeur numérique et développeur de jeux vidéo indépendants basé à Austin, au Texas, a déclaré que ses performances au premier semestre 2023 ont été affectées par des retards dans la sortie de nouveaux titres, une réduction des revenus provenant des contrats d'abonnement et une contribution plus faible de son back-catalogue.

En conséquence, il s'attend désormais à ce que le bénéfice ajusté normalisé avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement soit négatif au cours du semestre. Pour l'ensemble de l'année, l'Ebitda ajusté normalisé devrait être "au moins" à l'équilibre.

À New York, les actions ont été annoncées en baisse. Le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 sont en baisse de 0,2 %, tandis que le Nasdaq Composite est en baisse de 0,3 %.

Le pétrole Brent était coté à 83,12 USD le baril à la mi-journée à Londres jeudi, en hausse par rapport aux 83,09 USD de la fin de journée de mercredi. L'or était coté à 1 935,89 USD l'once contre 1 934,77 USD.

Encore à venir sur le calendrier économique de jeudi, il y a la dernière lecture des demandes d'emploi aux États-Unis à 1330 BST. Il y a également un PMI américain à 1445 BST.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

