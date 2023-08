La livre sterling est tombée à son plus bas niveau en 10 semaines vendredi, les investisseurs ayant réduit leurs attentes quant au niveau auquel ils pensent que le taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre pourrait atteindre son maximum après la publication récente de données d'activité peu encourageantes.

L'indice flash des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global pour le mois d'août, publié mercredi, a montré que l'activité commerciale s'est contractée, indiquant que l'économie britannique était en passe de se contracter au troisième trimestre et incitant les marchés à réduire les paris de resserrement de la politique monétaire.

La livre sterling était en baisse de 0,1 % à 1,2591 $, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le 13 juin à 1,2560 $. L'euro s'est établi à 85,72 pence, en baisse de 0,1 % également.

"Les ventes au détail plus faibles que prévu la semaine dernière et l'indice des directeurs d'achat lamentable de cette semaine ont soulevé des inquiétudes sur la santé de l'économie britannique et des craintes de récession", a déclaré Fiona Cincotta, analyste des marchés financiers chez City Index.

Le dollar était globalement plus fort, augmentant également contre le yen et l'euro, avant que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell et la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde ne montent sur scène lors du symposium de Jackson Hole plus tard dans la journée de vendredi.

Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, ne participera pas à l'événement, le gouverneur adjoint Ben Broadbent représentant la banque centrale à la réunion du Wyoming samedi.

"Ses remarques sont prévues pour demain, nous devrons donc attendre lundi pour voir l'impact sur la livre sterling", a déclaré Francesco Pesole, stratège ING FX.

"La récente volatilité des attentes de la BoE en matière de taux d'intérêt maximum en fonction des données publiées signifie que le retour de certains commentaires de la BoE après une longue période de silence peut certainement faire bouger le marché."

Les marchés évaluent toujours avec une quasi-certitude que la BoE augmentera son taux d'intérêt directeur pour une 15ème réunion consécutive en septembre à 5,5 %, mais avec seulement environ 60 points de base de resserrement encore évalués, les marchés pensent qu'un pic à 6 % est maintenant très improbable.

"Nous avons constaté une réduction des attentes en matière de taux d'intérêt et même la perspective d'atteindre 5,75 % devient de moins en moins probable", a déclaré Jeremy Stretch, responsable de la stratégie de change du G10 chez CIBC Capital Markets, ajoutant que la livre sterling pourrait chuter vers la région de 1,2470 $ dans les semaines à venir.

Entre-temps, des données ont montré que l'humeur des consommateurs britanniques s'est améliorée en août, car la baisse de l'inflation a rendu les individus moins pessimistes quant aux perspectives de leurs finances personnelles, mais le sentiment général reste fragile.

L'indicateur GfK du moral des consommateurs est passé à -25 en août, après un creux de trois mois à -30 en juillet, soit sa plus forte hausse depuis avril, même s'il reste inférieur à la moyenne de -10 de l'enquête, qui existe depuis 1974.