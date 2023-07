La livre sterling a reculé lundi, mais est restée en vue des plus hauts de 15 mois atteints la semaine dernière face au dollar, les investisseurs étant de plus en plus convaincus que la Banque d'Angleterre adoptera une ligne dure face à l'inflation en augmentant les taux beaucoup plus que prévu.

Les investisseurs seront également attentifs aux remarques du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, et du ministre des finances, Jeremy Hunt, qui s'adresseront à l'élite financière de la City de Londres lors d'un dîner annuel plus tard dans la journée de lundi.

La semaine dernière, la livre a gagné 1,2 % - son gain hebdomadaire le plus important depuis la mi-juin - grâce à une hausse des rendements des obligations d'État britanniques, les investisseurs ayant réévalué leurs attentes en matière d'économie et de taux d'intérêt.

La livre sterling est la monnaie la plus performante du G10 cette année, avec un gain de 5,8 % par rapport au dollar et de 3,2 % par rapport à l'euro. Toutefois, compte tenu des perspectives économiques moroses, ces gains pourraient être plus difficiles à maintenir à long terme, selon les analystes.

"Alors que la BoE a soutenu la livre, les perspectives économiques du Royaume-Uni sont sous pression et les craintes d'une récession pourraient limiter les gains futurs", a déclaré Fiona Cincotta, stratège chez City Index. Elle a déclaré que le "chemin de moindre résistance" pour la livre sterling pour l'instant est la hausse, mais le sommet de la semaine dernière pourrait s'avérer être un obstacle à un rallye plus long.

"Les acheteurs doivent dépasser les 1,2850 $ pour étendre la tendance haussière vers le niveau psychologique des 1,30 $", a-t-elle déclaré.

Lundi, la livre sterling était en baisse de 0,4 % par rapport au dollar à 1,2789 $ et en baisse de 0,3 % par rapport à l'euro à 85,69 pence.

Les données de mardi donneront un aperçu du marché du travail. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que le taux de chômage reste stable à 3,8 % en mai, mais l'événement principal de la journée sera les chiffres de la croissance des salaires. Le salaire moyen hors primes devrait avoir augmenté à un taux annuel de 7,1 % au cours des trois mois précédant le mois de mai, soit un peu moins qu'en avril (7,2 %).

"La question est de savoir si cela est dû uniquement à la mise en œuvre par les entreprises de l'augmentation de 10 % du salaire de subsistance national, ou à une véritable augmentation des pressions salariales. En supposant que ce soit au moins partiellement le cas, nous pensons que nous pourrions obtenir une baisse fractionnelle du taux annuel de croissance des salaires en mai", a déclaré Francesco Pesole, stratège chez ING.

Les produits dérivés sur les taux d'intérêt montrent que les traders s'attendent à ce que les taux britanniques continuent d'augmenter pour atteindre un sommet de près de 6,5 % d'ici mai prochain, et qu'aucune réduction n'est prévue avant plusieurs mois.

En termes réels, la croissance des salaires en Grande-Bretagne est négative depuis novembre dernier, tandis que l'inflation des produits alimentaires atteint 20 % et que les loyers représentent désormais 28 % des revenus avant impôts, selon des données récentes.

Pour ajouter à la douleur des prix élevés de l'alimentation et de l'énergie, les taux hypothécaires ont grimpé en flèche ces dernières semaines, les investisseurs ayant augmenté leurs paris sur le niveau auquel la BoE relèvera les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation élevée.

Lundi, le taux directeur est passé à un cheveu de son niveau le plus élevé de l'automne dernier après le "mini-budget" de Liz Truss, alors premier ministre, selon les chiffres du fournisseur de données Moneyfacts.

Les taux fixes moyens à deux ans s'élevaient à 6,63 %, contre 6,54 % vendredi et un peu moins que le pic de 6,65 % atteint le 20 octobre.