LONDRES - La livre sterling s'est affaiblie face au dollar américain mardi, mais est restée proche de son plus haut niveau en un an, avant la décision de la Banque d'Angleterre (BoE) plus tard dans la semaine.

A 0904 GMT, la livre était en baisse de 0,3% contre le dollar à 1,26145$, tandis qu'elle a augmenté de 0,17% contre l'euro à 87,06 pence.

La livre sterling reste proche d'un plus haut de plus d'un an atteint lundi, lorsqu'elle a touché 1,26680 $ - le niveau le plus élevé contre le dollar depuis le 26 avril 2022.

Des données économiques plus solides que prévu au Royaume-Uni, qui a jusqu'à présent évité une profonde récession, sont l'un des facteurs qui expliquent la solide performance de la livre, ainsi qu'un dollar plus faible, qui a été tiré vers le bas par le ralentissement de l'inflation américaine et par les attentes croissantes que la Réserve fédérale approche de la fin de son cycle de relèvement des taux d'intérêt.

La BoE a relevé ses taux d'intérêt 11 fois depuis décembre 2021, alors qu'elle s'efforce de réduire une inflation à deux chiffres.

Pour Simon Harvey, responsable de l'analyse des devises chez Monex Europe, un facteur clé à surveiller sera la manière dont la BoE gérera les attentes.

"Étant donné que la BoE a constamment repoussé les attentes du marché, si les prévisions d'inflation implicites du marché ne montrent pas que l'inflation tombe substantiellement en dessous de l'objectif de 2 % à moyen terme, la livre sterling est susceptible de se redresser", a déclaré M. Harvey.

Les traders prévoient 98 % de chances que la BoE relève son taux de 25 points de base cette semaine.

Le marché attend également les chiffres clés de l'inflation américaine mercredi, qui donneront plus d'indications sur la lutte contre l'inflation menée par la plus grande économie du monde.